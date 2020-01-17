Doğada aç kalan tavşanlara 'Tavşan Evi'nde bakıyorlar

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, () - BAYBURT'ta çiftçilikle uğraşan kuzenler Muharrem Kocaağa (28) ve İslam Er (19), köylerinde inşa ettikleri 'Tavşan Evi'nde, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tavşanlara bakıyor. Her gün 100’e yakın tavşanla yakından ilgilenen kuzenler, bugüne kadar yüzlerce hayvanı da tedavi ettirip, doğaya bıraktı.

Merkeze bağlı Akbulut köyünde yaşayan Muharrem Kocaağa ve kuzeni İslam Er, doğal yaşam alanları karla kaplanan, bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanan aç ve yaralı tavşanlara kucak açmak için, kulübe yapmaya karar verdi. Çiftçilikle uğraşan hayvan dostu kuzenler, kolları sıvayarak, köylerinde kendi imkânlarıyla kulübe inşa etti. Kuzenler, bölgede yardıma muhtaç tavşanları, 'Tavşan Evi' adını verdikleri kulübede beslemeye başladı. Her gün 100’e yakın tavşanla yakından ilgilenen kuzenler, bugüne kadar yüzlerce hayvanı da tedavi ettirip, doğaya bıraktı. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında aç ve bakıma muhtaç tavşanların gönül dostu olan kuzenler, arazilerindeki işlerinden arta kalan zamanı, yakından ilgilendikleri Tavşan Evi'ndeki misafirleriyle geçiriyor. Tavşanlara severek bakan kuzenlere, Türk Kızılay'ı Bayburt Şubesi ve bazı gönüllüler ise yem ve havuç desteğinde bulunuyor.

‘TAVŞANLAR, BAZI İNSANLARDAN DAHA İYİ’

Hayvancılıkla uğraşan İslam Er, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesi nedeniyle tavşanların sayısında azalma olduğunu belirterek, "Türk Kızılay'ı Bayburt Şubesi ve gönüllüler, tavşanlar için seferber oldu. Veteriner hekimler, buraya geldi ve tüm tavşanları kontrol edip, aşı yaptı. Yem sıkıntısı yaşıyorduk, sağ olsunlar destek oldular. Tavşanların kontrolleri de bundan sonra gönüllü Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yardımseverlerden de destekler aldık, balya otu, marul ve havuç getirdiler. Bir senedir yüzlerce tavşanı tedavi edip, doğaya bıraktık. Bu işi severek yapıyoruz. Sabah işlerimi hallettikten sonra buraya geliyorum, tavşanlarla vakit geçiriyorum. Tavşanlar, bazı insanlardan daha iyi. Biz bu işi severek, gönülden yapıyoruz" dedi.

TÜM BAKIMLARINI ÜSTLENDİ

Gönüllü olarak tavşanların bakımlarını üstlenen Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar da Muharrem Kocaağa ve İslam Er’in örnek bir işe imza attığını söyleyerek, "Burada 100’den fazla tavşan var. Bu tavşanların aşıları ve mevsimsel olarak ortaya çıkan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

‘ÖRNEK DAVRANIŞ HEPİMİZİ MUTLU ETTİ’

Tavşan Evi’ni, mahalle sakinlerinin de benimsediğini dile getiren Bayburt Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hasan Türkoğlu ise "Hayvan severler sayesinde yaralı ve aç tavşanlar, sıcak bir yuvaya kavuştu. Bu örnek davranış hepimizi mutlu etti. Tavşan Evi için yem takviyesinde bulunduk. Öte yandan bu sevimli hayvanlar için yem desteği vermek isteyen herkes, bizle iletişime geçebilir" ifadelerini kullandı.



