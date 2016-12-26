Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

Doğa yürüyüşü grubunu heyecanlandıran ayak izi

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'ndeki Dumanlı Dağı'na doğa yürüyüşe giden 26 kişilik doğasever grubu, bölgede biri büyük diğeri küçük ayıya ait ayak izlerine rastladı. Lapseki'nin Dumanlı...

Doğa yürüyüşü grubunu heyecanlandıran ayak izi

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'ndeki Dumanlı Dağı'na doğa yürüyüşe giden 26 kişilik doğasever grubu, bölgede biri büyük diğeri küçük ayıya ait ayak izlerine rastladı.
Lapseki'nin Dumanlı Dağı'nda 30 santimetreye ulaşan karlı bölgede doğa yürüyüşüne çıkan Maydos Trekking grubundan oluşan 26 doğasever, Bayram Dere Barajı Mevkisi'nde biri küçük diğeri büyük ayı ayak izine rastladı. Ayıların ayak izleri, grubu heyecanlandırdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca ayak izlerini takip eden grup, iki ayının bölgede kayın ağaçlarının yoğun bulunduğu ormanlık alana gittiklerini tespit etti.
Maydos Trekking grubunun kılavuzu İsmail Bakır, "Pazar günü saat 13.30 sıralarında 26 doğasever ile Lapseki Bayram dere barajından Dumanlı Dağına doğru yürüyüşe geçtik. Baraj bölgesindeki vadi içinden geçtiğimiz sırada karlı kaplı bölgede biri büyük biri küçük ayı izlerine rastladık. 1 kilometre kadar ilerlediğimiz bölgede muhtemelen insan sesleri üzerine dereyi aşan ayıların, kayın ağaçlarının bol olduğu alana gittiğini tespit ettik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55