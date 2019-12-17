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Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu

ERZURUM'un rakımı düşük ilçelerinden Oltu, kış aylarında doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı oldu. Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen yürüyüş meraklıları, ilçenin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor. Erzurum'a...

GENEL 17.12.2019, 11:32
Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu
ERZURUM'un rakımı düşük ilçelerinden Oltu, kış aylarında doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı oldu. Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen yürüyüş meraklıları, ilçenin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor.
Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta, 1275 metre rakımdaki Oltu ilçesinde Karadeniz bölgesine sınır olması nedeniyle kışları, diğer bölgelere göre daha ılımına geçiyor. İlçe son dönemde, doğaseverlerin yürüyüş mekanlarından biri oldu. Erzurum kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden doğaseverler, Oltu'ya gelmeye başladı. Henüz kar yağışının yaşanmadığı Oltu kırsalında doğa yürüyüşü gruplar, bir taraftan da yaban keçileri, keklik, tavşan gibi hayvanları görme imkanı buldu.
Oltu- Narman karayolunun 11'inci kilometresindeki Kamacı tesislerinden başladıkları yürüyüşte, Damlıca tepelerinden, Obayayla köyü alt kısmından ve Toprakkale köyünün içerisinden geçerek 20 kilometrelik etabı tamamlayan yürüyüşçüler, doğal güzellikleri çok beğendiklerini söyledi.
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kadıoğlu, Oltu ilçesindeki doğa yürüyüşçüleri ile birleşerek güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Çok mükemmel manzaralar gördük. Milli Parklar tarafından koruma altına alınan bir arazide yürüdük, dağ keçileri, keklikler ve bazı yaban hayvanlarının ayak izlerini gördük. Doğal güzellikleriyle zengin bir ortam. Bundan sonra da buralarda faaliyet yapmayı isterim. Oltu ekibine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yürüyüşe Erzurum'dan katılan Kıyam Polat, bu yıl yaptıkları 46'ncı doğa yürüyüşü olduğunu belirterek, "Oltulu doğasever yürüyüş grubuyla beraber Kamacı tesislerinden başlayarak yabani hayvanların içerisinde yürüyüş yaptık, çok güzel bir parkurdu" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ise doğa ile iç içe yürüme fırsatı bulduklarını söyledi. Erzurum yürüyüş grubu olarak Oltu'ya gezi düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Efeoğlu, şöyle konuştu:
"Güzel bir vadinin içerisine girdik. Çok güzel dağ keçilerini gördük, tavşan gördük, yanımızdaki köpeklerimiz tavşan kovaladılar, çok hoşumuza gitti. Zirve sonrası piknik yaptık, doğa çok güzel. Doğa ile iç içe yaşamak gerekiyor, yaşayınca doğanın canlı olduğunu, bize arkadaşlık ettiğini, yardım ettiğini gerçekten hissediyorsunuz."
Fatih Coşkun Ertaç ise dağ keçileri, keklikler, tavşanlar arasında bir yürüyüş yaptıklarını belirtti.
Erzurum ekibini ağırlayan Oltu yürüyüş grubundan Avukat Muharrem Kalyon, ilçede yapılan etkinlikleri medyadan izleyen Erzurum grubunun kendileriyle irtibata geçerek yürümek istediklerini söyledi. Oltu ekibiyle birlikte yaklaşık 20 kilometrelik bir etabı yürüdüklerini vurgulayan Kalyon, "Oltu'da yürüyüş alanları için güzel yerlerimiz var. Doğa yürüyüşçülerini ilçemize bekliyoruz. Böylesine doğa ile iç içe olan bu alternatif sporu Anadolu'ya kazandırmamız lazım" dedi.

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