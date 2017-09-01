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Doğa tutkunlarının şelale keyfi

Malik GÖDELİNER/ANDIRIN(KAHRAMANMARAŞ), ()  - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodos) üyeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ndeki Galgamaç Şelaleleri ve Toprakhisar Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı. Berke Barajı'na...

Doğa tutkunlarının şelale keyfi

Malik GÖDELİNER/ANDIRIN(KAHRAMANMARAŞ), ()  - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodos) üyeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ndeki Galgamaç Şelaleleri ve Toprakhisar Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.
Berke Barajı'na dökülen Toprakhisar Çayı üzerinde bulunan şelalede düzenlenen yüzme etkinliğine 140 doğasever katıldı. 7 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan üyeler şelalenin serin sularında yorgunluk giderdi. Bölgeyi, kulüp olarak ilk defa kendilerinin keşfettiğini söyleyen Prodos Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Bakir, harika doğal yerleri keşfedip, ilimizin doğa yürüyüş rotalarına yeni parkurlar ekliyoruz. Bu rotaları doğa yürüyüşçüleri ile paylaşmak, birlikte yürümek bize çok keyif veriyor" dedi.

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