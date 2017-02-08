Doğa sporları kulübü Amazonlar’ın tüm üyeleri kadın

TÜRKİYE’nin ilk kadın doğa sporları kulübü Amazonlar kuruldu. Yurtiçi ve yurt dışından 6 bin 467’ye ulaşan tümü kadın olan üyeler, 6 federasyon kapsamında etkinlikler düzenliyor.

Amazonlar Kulübü Başkanı Gül Soydan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasındaki bir çok ülkeden 49 üyenin de kendilerine katıldığını; dağcılık, kayak, bisiklet, su altı sporları, gelişmekte olan sporlar ve atlı okçuluk federasyonlarına bağlı olarak etkinlik yaptıklarını söyledi. Başkan Soydan, "Amazonlar, Türkiye’deki ilk kadın doğa sporları kulübüdür. Dünyada var olan iki kadın kulübünden biridir. Diğer Kadın kulübü ise Amerika’dadır. Kurucu üyeleri ve tüm üyeleri kadınlardan oluşan dağcılık ve doğa sporları kulübüdür. Türkiye’nin kulübüdür. Mücadeleci, başarılı anaç iş kadını, öğretmen, reklamcı, sanatçı, haber spikeri, doktor, avukat, gazeteci, girişimci, ev hanımı, hemşire, gazeteci, köşe yazarı, turizmci, emlakçı, her meslekten kadın, doğa sporları kulübü üyeleridir. Dağcılık Federasyonuna, Kayak Federasyonuna, Su altı Sporları Federasyonuna, Atlı Okçulukta Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna, Yamaç Paraşütü ile Gelişmekte olan Spor Dalları Federasyonuna ve Bisiklet Federasyonuna bağlıyız ve Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından Amazonlarız’’ dedi.

2017 MUTLU AMAZONLAR YILI

Erkeklerin de, kulüplerine üye olmak için kendilerine başvurduğunu, şu anda erkek eğiticilerla çalıştıklarını ancak, sadece kadınları üye yaptıklarını söyleyen Gül Soydan, 2017 yılını ’Mutlu Amazonlar’ yılı ilan ettiklerini 48 faaliyet ile faaliyet takvimini oluşturduklarını söyledi. Soydan, "Amazonları dünya çapında bir araya getirmek hedefimizdir. Kulübümüzün amacı kadınlar için, gençler için önemli ve bizler için de kutsaldır. Derneğimiz doğaya zarar verici faaliyetler içinde bulunmaz. Derneğimiz siyasetle uğraşmaz. Üyeleri arasında ayırım yapmaz" diye sözlerini tamamladı.



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