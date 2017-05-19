Doğa örgütleri Büyüknohutçu çifti için buluşuyor

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı, bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki savaş verirken, 9 Mayıs Salı günü evinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu için Türkiye genelinde doğa örgütleri bir araya geliyor.

Karadeniz Çevre Haberleri Portalı üzerinden yapılan 'Bir ölür, bin diriliriz' başlıklı çağrıda, bu cinayete sessiz kalmak istemeyen herkesin imzacı ve destek olabileceği belirtildi. Çağrıda herkes, 27-28 Mayıs tarihinde ülkenin dört bir yanından gelip Antalya'da buluşmaya davet edildi. 27 Mayıs günü Kızılcık Yaylası'nda evinin önünde buluşacak olan doğa severler, bölgedeki taş ve mermer ocaklarını da gözlemleyecek ve bir gün bölgede kamp yapacak. 28 Mayıs günü de Antalya'da çevre katliamları üzerine bir forum düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından doğa dostu örgütlerin ortak çağrı metninde, Antalya Finike Kızılcık yaylasında mermer ocaklarına karşı mücadele veren Ali Ulvi ve Ayşin Büyüknohutçu'nun dağ evinde silahla öldürüldükleri hatırlatılarak, “Yaşam savunucularının silahla cinayete kurban gitmeleri bir ilktir ve bir dönüm noktasıdır" denildi.

Çevrecilere karşı adı henüz konulmayan garip bir iklim oluşturulmaya başlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Oluşan iklim son cinayetle yeni bir aşamaya evrilmiştir. Bizler doğa dostu, ekolojist, çevreci ve doğa korumacılar olarak bu yeni duruma karşı yeni bir duruş ve yeni bir tavır alışı hayata geçirme zorunluluğunda olduğumuzu idrak etmekteyiz. Bizler bir yandan doğada yaşam kuran, bir yandan gözlerden uzak yerlerde bazen tek başına doğa koruma mücadelesi verenleriz. Oluşan iklimle büyük bir risk altındayız. Bu nedenle sesimizi duyurmalı ve bizimle aynı durumu paylaşan geniş halk yığınlarına da kendi durumumuzu iyi anlatmalıyız. Bu amaçla, cinayetin yaşandığı Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından; Trakya'dan, Marmara'dan, Ege'den, Karadeniz'den, Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den Güney'den bir araya gelerek hem güvenlik sorunlarımızı, hem de kurmak istediğimiz geleceğin hayallerini seslendirmeliyiz. Bizleri öldürmeye cüret edenlere de bizler; Bir ölür, bin doğarız demeye davet ediyoruz" denildi.

Çağrıya, Türkiye’nin dört bir yanından doğa ve çevre örgütleri destek verdi.