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Doğa harikası Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde manzarasıyla görenleri hayran bırakan Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Planın ideal hedefi; Gölbaşı Gölü'nün korunması,...

Doğa harikası Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde manzarasıyla görenleri hayran bırakan Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Planın ideal hedefi; Gölbaşı Gölü'nün korunması, iyileştirilmesi, tanıtılması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve halkın farkındalığının artırılmasıdır" dedi.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 193 kuş türünün yaşam alanı olan, temiz suyu ve manzarasıyla görenleri hayran bırakan Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmaların başladığını kaydetti. Kurutulan Amik Gölü'nün son gözyaşı damlası olan Gölbaşı Gölü'nün 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillendiğini belirten Yayman, aynı yıl içerisinde yönetim planı çalışmalarının başladığını ve 2018 yılında bunun sonuçlandığını söyledi. Yayman, "Plan, Ulusal Sulak Alan Komisyonunun onayından geçtikten sonra resmi olarak yürürlüğe girecek. Gölün sulak alan dahilinde bir ideal hedef, dört uygulama hedefi, 26 faaliyet ve plan kararlarından oluşmaktadır. Planda 17 farklı kurumun görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Planın ideal hedefi; Gölbaşı Gölü'nün korunması, yaşamının iyileştirilmesi, gölün dünyaya tanıtılması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve halkın farkındalığının artırılmasıdır" diye konuştu.
SULAK ALAN KAPSAMINA ALINMALI
Gölbaşı Gölü'nün korunması ve sulak alan kapsamına alınmasının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, şöyle dedi:
"Tarım ve Orman Bakanlığıyla görüşmeler yapıldı. Görüşmeler doğrultusunda yol haritasında şunlar olacak; Göldeki su seviyesi kontrol altına alınacak. Gölü besleyen kaynaklardan ve gölden su çekimleri engellenecek, gölde su tutmak için savak yapılacaktır. Alandaki canlıların ve yaşama alanlarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin önlemler alınacak. Bu hedef kapsamında, su samuru, İzmir yalıçapkını gibi türlerin izlenmesi sağlanacak ve yasak olan balıkçılıktaki yasağı kaldırma üzerinde çalışmalar yapılacak ve alandaki denetimlerin düzenli olarak yapılması sağlanacaktır."
Yayman, Gölbaşı Gölü’nün tabiat turizmi potansiyelinin artırılması için çalışmaların yapılacağını, bu projenin 2022 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını, alanda fotosafari, dalış turizmi gibi ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

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