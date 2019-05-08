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Doğa dostlarını üzen hırsızlığa 1 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla...

Doğa dostlarını üzen hırsızlığa 1 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçen hafta cuma günü, EKODOSD'un Kaleiçi'ndeki merkezinden 1 dizüstü bilgisayar, 2 fotoğraf makinesi, 2 lens, 1 tablet ve derneğin 15 yıllık çalışmaları ile bilimsel verilerin saklandığı taşınır hard disk çalındı. Bir gün sonra karşılaştıkları manzara karşısında şoke olan doğa dostları, sosyal medya hesaplarından hırsıza seslenerek, bilimsel çalışmaların yer aldığı hard diskin önemli olduğunu, en azından sadece onu geri getirmelerini istedi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Kaleiçi bölgesinin giriş çıkışları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.T. (26) olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmayla Y.T., dün Cumhuriyet Mahallesi Ant Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Y.T. sorgusunda çaldığı malzemeleri G.Y. isimli kişiye sattığını söyledi. Bunun üzerine G.Y. de Ege Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Çalıntı eşyalardan bazıları bulundu. Polis ekipleri, iki fotoğraf makinesi ile hard diski bulmak için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı, G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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