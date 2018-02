Doçent ve yüksek lisans öğrencisinden akıllı telefonda güvenli sürüş uygulaması

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu ile İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Berat Can Şenel, trafik kazası riskinin ve kazalardan kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması adına akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde araç sürücüsü, viraja 400 metre kala hızı konusunda uyarılıyor.Türkiye'deki ve dünyadaki trafik kazalarının önüne geçmek, yaralanma, can kaybı, araç hasarları gibi maddi ve manevi kayıpları minimuma indirgemek için yola çıkan, İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu ile İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Berat Can Şenel, bilimsel olarak tescillenen bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Uygulama, uluslararası kongrelerde kabul gördü, uluslararası indeksli (Science Citation Index) bir dergide değerlendirildi. Gerçek ortamda viraj yapılarında test edilen mobil yazılım uygulaması, yüksek başarı performansı gösterdi.VİRAJA 400 METRE KALA SÜRÜCÜYE UYARIYazılım hakkında bilgi veren İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu, "Araç kullanılırken çalıştırılan uygulama sayesinde sürücü önce rotasını belirliyor. Bu süreçte yol durumu ve virajlar tespit ediliyor. Yolun matematiksel hesabı yapılıyor. Viraja hangi hızla girilmesi gerektiği ve tehlike sınırları da uygulama tarafından belirlenmiş oluyor. Geliştirdiğimiz mobil uygulama güvenli sürüş yazılımı ile viraja 400 metre kala sürücüye uyarı gidiyor. Böylece sürücü viraja yaklaşmadan çok daha önce aracın hızını düşürebiliyor. Benzer uygulamalarda ise viraja gelindiğinde sürücüye uyarı gidiyordu. Bu açıdan bakıldığında yüzlerce metre öncesinde tehlikeli bir dönemeçten haberdar olan sürücü önlemini almış olacak" dedi.Aşırı hız kaynaklı trafik kazalarını önlemeyi hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Alaybeyoğlu, "Sürücünün sadece navigasyon için bu uygulamayı çalıştırması yeterli. Araç kullanılabilen her yerde işimize yarayacak bir uygulama" diye konuştu.UYARI SİSTEMİ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜBulanık Mantık yöntemi ile geliştirdikleri yazılımın klasik yöntemlere göre çok daha iyi performans gösterdiğini kaydeden Doç. Dr. Alaybeyoğlu, "Yazılımın performans analizleri yapıldı. Gerçek viraj yapılarında test edildi. Hız derecelendirilerek sürücüye uyarı gidiyor. Örneğin, çok tehlikeli bir hızdasın, orta tehlikedesin ya da tehlike yok gibi ara değerlerle kullanıcıya uyarma şansımız var. Sürücüyü uyarılarla rahatsız etmeyelim ve dikkati dağılmasın diye de çok sık aralıklarla uyarmadık. Tehlikeli hız sınırlarına geldiğinde ses eşiğini de o ölçüde arttırdık. Kritik noktalarda ses de yükselmeye başlıyor" dedi."DÜNYAYA YAYMAK İSTİYORUZ"Akademik anlamda da uluslararası yayınlar aracılığıyla tüm dünyaya duyurmak adına çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Alaybeyoğlu, "Aslında uygulamamızın performansı bilimsel olarak da tescillendi. Çalışmamız uluslararası kongrelerde kabul gördü, SCI indeksli dergide değerlendirildi. Sıra kullanıcıların bu sistemi telefonlarına indirebilmesi için dünyaca ünlü uygulama marketlerine yükleme işlemine geldi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI