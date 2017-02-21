Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin'den Büyükşehir Yasası'nda değişiklik önerisi

İSTANBUL () - ATILIM Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, 6 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası'nın getirdiği zorluklara değinerek bazı değişiklik önerilerinde bulundu.

"Yeni Büyükşehir Yasası belli anlamlarda yenilik getirmiştir ancak içerisinde çeşitli değişikler yapılması gerekiyor" diyen Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, "Öncelikle ilçe belediyelerin hizmet sunum süreçlerindeki kapasitelerinin artırılması gerekliliği, ikincisi olarak da yerel katılımın ve yerel temsilin daha adil ve katılımcı bir süreçle tanımlanan bir yapıya kavuşturulması. Bu iki değişiklik gerçekleşirse büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde hem daha etkin hizmet sunumunun sağlandığı hem de halkın karar alma ve hizmet sunum süreçlerine görüş ve taleplerinin daha etkin yansıdığı bir yerel yönetim sistemine kavuşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"METROPOLİTENLEŞEN KENTLERİ YÖNETMEK İÇİN NE YAPMALI?"

Tüm dünyada kentsel alanlarla ilgili önemli değişim süreçlerinin yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyada kentsel alanlarla ilgili önemli bir süreç yaşanıyor. Kentler artık eskisi gibi dar bir alana sıkışmış yapılar değiller. Tüm yerleşimler çok daha fazla yaygın bir alana yayılmış ve aralarındaki etkileşim inanılmaz düzeyde artmış mekanlar haline geldiler. Bütün dünyada böylesi bir hale gelen, tabiri caizse metropolitenleşen kentleri yönetmek için 'ne yapmalı' diye düşünülüyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Avrupa'nın büyük bir kısmında bu anlamda değişiklikler yapıldı."

"DEĞİŞİKLİK, MEVCUT BÜYÜKŞEHİR YASASININ OLANAKLARI DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILDI"

Türkiye'de de benzeri değişim süreçlerinin yaşandığını bu amaçla 6 Aralık 2012 tarihinde yeni Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şahin, yasadaki eksiklikleri şu sözlerle anlattı:

"Benzeri bir değişiklik Türkiye'de de yapıldı ve birkaç yıl önce yeni Büyükşehir Yasası adı altında büyükşehir belediyelerinin yetki sınırlarının il sınırlarına kadar genişletilmesi şeklinde bir değişiklik yapıldı. Ancak bu değişiklik yeterince tartışılamadan ve mevcut büyükşehir yasasının olanakları düşünülmeden yapıldığı için günümüzde bazı sorunlarla karşı karşıya kalındığını tespit ediyoruz. Örneğin çok büyüyen hizmet alanında hizmet maliyetlerinin arttığını gözlemliyoruz. Yine yasa kapsamında köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve ilçe belediyelerinin yetkilerinin fiili olarak azalması büyükşehir belediyelerinin çok büyük alanlarda hizmet götürme zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu da her alanda belediyelerin bu hizmetlere yetişememesi gibi sorunları ortaya çıkardı."

"TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ PROJELERİNE DESTEK VERİYORUZ"

Çözüm için sorunların üzerinde tartışılması gerektiğine vurgu yapan Şahin sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sorunların çözümü için mevcut Büyükşehir Yasasının incelenmesi ve sorunlardan yola çıkılarak 'daha iyi bir yasal düzenleme nasıl yapılır?' diye tartışılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak hem devletin çeşitli kurumları hem de üniversiteler çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Biz de Atılım Üniversitesi olarak benim aracılığımla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen Yerel Hizmet Projesi'nde yeni büyükşehir belediyesi hizmet sunum süreçlerinin araştırılmasına katkıda bulunuyoruz."

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