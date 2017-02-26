Doç. Dr. Akçam: Beyin ölümünden geri dönüş yok

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi Karaciğer Nakli Birimi'nde görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, beyin ölümü gerçekleşen kişinin yeniden hayata dönme şansının olmadığını vurgulayarak, organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını istedi.

Organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Akçam, bu kadar hayati ve önemli bir konuda, yapılan tüm çalışmalara karşın maalesef toplumda bilgi eksikliği bulunduğunu söyledi. Organ bağışıyla ilgili toplumsal bilincin arttırılıp gerekli hassasiyetin oluşturulması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Akçam, gelişmiş ülkelerde beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının çok yüksek oranda bağışlandığını belirterek şöyle dedi:

"Beyin ölümü gerçekleşen kişinin tekrar hayata dönme şansı yok. Beyin ölümünden geri dönüş yok. Maalesef insanlarımız beyin ölümü kavramını bilmiyor. Her yerde bunu anlatıyoruz. Bunu aşarsak organ bağışı konusunda önemli bir yol almış olacağız."

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