Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması

Doç. Dr. Akçam: Beyin ölümünden geri dönüş yok

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi  Karaciğer Nakli Birimi'nde görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, beyin ölümü gerçekleşen kişinin yeniden hayata dönme...

Doç. Dr. Akçam: Beyin ölümünden geri dönüş yok

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi  Karaciğer Nakli Birimi'nde görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, beyin ölümü gerçekleşen kişinin yeniden hayata dönme şansının olmadığını vurgulayarak, organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını istedi.
Organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Akçam, bu kadar hayati ve önemli bir konuda, yapılan tüm çalışmalara karşın maalesef toplumda bilgi eksikliği bulunduğunu söyledi. Organ bağışıyla ilgili toplumsal bilincin arttırılıp gerekli hassasiyetin oluşturulması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Akçam, gelişmiş ülkelerde beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının çok yüksek oranda bağışlandığını belirterek şöyle dedi:
"Beyin ölümü gerçekleşen kişinin tekrar hayata dönme şansı yok. Beyin ölümünden geri dönüş yok. Maalesef insanlarımız beyin ölümü kavramını bilmiyor. Her yerde bunu anlatıyoruz. Bunu aşarsak organ bağışı konusunda önemli bir yol almış olacağız."
FOTOĞRAFLI
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.