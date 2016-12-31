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DO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde: 08:20...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:

08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 08:35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü 09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot 09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

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