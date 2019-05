DMD hastası Said'i okuldan soğuttuğu iddia edilen öğretmene soruşturma

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kas erimesi hastalığı (Duchenne Müsküler Distrofi-DMD) tedavisi gören ortaokul öğrencisi Sait Şeşe'nin (12), derste gürültü yaptığı gerekçesiyle matematik öğretmeni A.T.'nin kendisine bağırıp, azarlaması nedeniyle okuldan soğuduğu ileri sürüldü. Oğullarının özellikle matematik dersi olduğu günlerde okula gitmek istemediğini belirten ailesinin şikayeti üzerine öğretmen A.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İsmail (48) ve Seyyare Şeşe (46) çiftinin iki oğlundan Said, 5 yaşındayken rahatsızlandı. Yürürken dengesini kaybedip düşen Şeşe'ye Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kas erimesi hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Tedavisi olmayan hastalık nedeniyle Şeşe, 7 yaşına geldiğinde tamamen yürüme yetisini kaybedip, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kaymakamlıkta hizmetli olan baba İsmail Şeşe ve bir kız yurdunda hizmetli olan anne Seyyare Şeşe, gözleri önünde her geçen gün eriyip giden oğulları Said'i çeşitli sağlık merkezlerine götürdü ancak bir sonuç alamadı. Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu 6-C sınıfı öğrencisi olan Said Şeşe, anne ve babasını da yardımıyla akülü tekerlekli sandalyesi ile okuluna giderek, eğitimini sürdürüyor.

OKULDAN SOĞUDU

Yüzde 97 engelli Şeşe, iddiaya göre, geçen mart ayında, matematik öğretmeni A.T.'nin (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının önünde kendisine bağırıp, azarlaması nedeniyle okuldan soğudu. Özellikle matematik dersi olduğu günler okula gitmek istemeyen Şeşe'nin ailesi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) öğretmen A.T., hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine A.T. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Bu olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Said Şeşe, "Öğretmenim A.T., gürültü yaptığım için arkadaşlarımın yanında bana bağırıp, hakaret ve küfür etti. Eliyle bana doğru 'deli' işareti yaptı. Sınıfta ağladım. Bu olaydan sonra da matematik dersinin olduğu pazartesi ve cuma günleri okula gitmek istememeye başladım" dedi.

'BİR ANNE OLARAK KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETİM'

Anne Seyyare Şeşe ise oğlunun yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu belirtip, "Said'in hastalığı hızlı ilerliyor. Doktorların söylediğine göre 5 yıl daha ömrü kaldı. Maalesef hastalığının tedavisi yok. Hindistan'da bu hastalığın tedavisi için kök hücre nakli deneme çalışmalarının yapıldığını öğrendik. Artık umudumuzu yitirdik. Elimizden bir şey gelmiyor. Tek yapabildiğimiz, oğlumun moralini yüksek tutup, onu mutlu edebilmek. Bu hastalıktan muzdarip bazı aileler, çocuklarını dışarı çıkarmıyor. 'Okula gidip de ne olacak, umut mu var sanki' diyorlar. Ancak, ben buna rağmen oğlumun hayata küsmesini istemedğim için tüm güçlüklerine rağmen okula götürmeye devam ediyorum. Ancak, şimdi de bu yaşanan olay nedeniyle yıkıldık" diye konuştu.

Matematik öğretmeni A.T.'den şikayetçi olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirten anne Şeşe, "Okul çıkışı oğlumu almaya gittiğimde, sınıf arkadaşları Said'in çok ağladığını söylediler. Öğretmeni oğluma sınıfta hakaretler etmiş, sonra oğlum, ağlamaya başlamış. Çocuğumu hiç sakinleştirmeye bile çalışmamış. Okuldaki herkes oğlumun kas hastası olduğunu biliyor. Her ne olursa olsun, benim oğlum özel bir çocuk. Öğretmen hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Bu olay sonrasında bir anne olarak kendimi çok kötü hissettim. Çocuğumu arkadaşlarının içinde küçük düşürmüş, rencide etmiş. Zaten oğlumun durumu belli. Arkadaşları ve diğer öğretmenleri üzerine titrerler. Ama bu öğretmen böyle yaptığı için çok sinirlendim. Oğlumun okula gitme şevki kırıldı. Oysa okulu çok severdi. Şimdi okula gitsek bile matematik dersinde eve dönmek istiyor" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

muhabirinin telefonla ulaştığı öğretmen A.T. ise öğrencisine iddia edildiği gibi davranmadığını belirtip, "Ailenin şikayatçi olması üzerine gelen müfettişlere ifademi verdim. Soruşturma sürüyor. Ailenin burada başka bir amacının olduğunu düşünüyorum. Hakkımdaki iddiaları ise kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI