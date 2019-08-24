DMD hastası çocuklar için daldılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- BODRUM'da, genetik geçişli kas erimesi hastalığı olan Duchenne Muskuler Distrofi'ye (DMD) dikkat çekmek için dalış etkinliği düzenlendi. Karaada Paçoz Koyu'nda denizin dibine dalan dalgıçlar, DMD ile mücadele etmek zorunda kalan binlerce çocuk, genç ve aile için 'Destek ol DMD'yi yenelim' pankartı açtı.

Türkiye'de sayıları binleri bulan, X kromozomu geçişli genetik hastalık olan DMD'li çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla Bodrum Karaada Paçoz Koyu'nda dün, dalış etkinliği düzenlendi. Yüzücü ve dalış eğitmenleri Yiğit Gezer ile Tunahan Karataş, 3 yaşlarında merdiven çıkma zorluğu, ilkokul çağlarında yürüme zorluğu ve geç çocukluk yaşlarında eriyen kaslar nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşayan, gençlik dönemlerinde ise hayatlarını tehdit edip onları yaşamdan koparan, yıkıcı kas hastalığı DMD için denize daldı. Gezer ve Karataş, hastalığın farkında olduklarını göstermek, DMD kas hastası çocukların yanında oldukları mesajını vermek amacıyla 'DMD kas hastası çocukların yaşam sevinci hiç tükenmesin. Destek ol DMD'yi yenelim' yazılı pankart açtı.

'TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA EN AZ 20 KAS MERKEZİ'

DMD Aileleri Derneği olarak DMD kas hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına farklı kampanyalar yürüttüklerini söyleyen İzmirli DMD hastası Rüzgar Vatansever'in (3) annesi Münevver Vatansever, dalgıçların farkındalığa katkısı için teşekkür ederek toplumun her kesiminden de destek beklediklerini belirtti. Bu dalışın DMD ile mücadele etmek zorunda kalan binlerce çocuk, genç ve aile için çok anlamlı olduğunu dile getiren Vatansever, "Aynı amaçla gerçekleştirilen dalış etkinliklerinden biri geçen hafta Kuşadası'nda yapılmıştı. Farklı şeyler yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Taleplerimizi karada, havada ya da suda aynı şekilde dile getiriyoruz. Tek amacımız Türkiye'nin farklı noktalarında en az 20 tane kas merkezinin açılmasını sağlamak. Şu anda sadece İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya'da bir merkez var. Oysa bu sayının artırılması lazım. Biz bunun için tüm kapıları çalıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na taleplerimizi iletiyoruz. Umarız bir gün sesimizi duyacaklar" dedi.

Son olarak, Afyonkarahisar'da oturan DMD hastası Kamil Arslan'ın (15) vefat ettiğini anlatan Münevver Vatansever, şunları söyledi:

"Geçen hafta hayatını kaybeden Kamil'in acısı çok taze. Bu gencimiz iyi bakılamadığı için hayatını kaybetti. Çünkü yaşadığı yerde uygun hastane yoktu. Biz eylemlerimize devam edeceğiz, yeter ki bizim farkımıza varsınlar."