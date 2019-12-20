DMD hastası Ahmet'in tedavisi için 17 bin dolar gerekiyor

AFYONKARAHİSAR'da 6 ay önce, bir kas hastalığı türü olan DMD teşhisi konulan Ahmet Bostan'a (8), iyi haber Hindistan'dan geldi. Ahmet'in kalça kemiğinden alınacak ilik, laboratuvar ortamında çoğaltılarak tekrar kalça kemiğine enjekte edilerek, tedavi edilecek. Baba İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için 17 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Bostan'a 6 ay önce, çoğunlukla erkek çocuklarında gözlenen bir kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Ahmet Bostan tedavisi için ailesi tarafından hastane hastane dolaştırıldı. Bu süreçte benzer hastalıkla mücadele eden diğer hasta yakınlarıyla bağlantı kuran 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD hastası pek çok çocuğun Hindistan'da bir hastanede tedavi edildiğini öğrendi.

Hastaneyle bağlantı kuran Bostan'a muayene ve tedavi için randevu verildi. Afyonkarahisar'da bir branda üretim firmasında çalışan İsmail Bostan'a yol ve tedavi masraflarının yaklaşık 17 bin dolar (100 bin TL) tutacağı bilgisi verildi. Oğlunun sağlığının bu parayı bulmasına bağlı olduğunu belirten İsmail Bostan, yardım istedi.

Erken teşhis döneminde Türkiye'den 36 hastanın Hindistan'a giderek tedavi olduğunu, sağlıklarına kavuştuğunu belirten İsmail Bostan, "Ahmet'in tedavisi için çok sayıda hastaneye gittim. Ancak sonuç alamadık. Tedavi için umudumuz Hindistan'da. Maddi destek bulursak oğlum sağlığına kavuşacak" dedi.

Hastalığın tedavisinin Hindistan'da bir hastanede yapıldığını öğrendiklerini dile getiren İsmail Bostan, "DMD Kas Hastaları Derneği bizimle iletişime geçti. Tedavi için Hindistan'daki hastaneyi önerdi. Araştırmalarımızda bu hastaneye, Türkiye'den 35-36 hastanın gittiğini öğrendik. Hatta gidenlerle iletişime geçerek görüştüm. Yürüyen hastalara yüzde 80 faydası oluyormuş. Bu hastanede tedavi için ilk etapta 10 bin dolara, ikinci seans için de 7 bin dolara ihtiyacımız var" diye konuştu.

'İMKANLARIM BİR YERE KADAR'

Hindistan'daki hastane yetkilileri ile iletişime geçtiğini aktaran baba Bostan, "Hastanın kalça kemiğinden ilik alınıyor. Laboratuvar ortamında birtakım işlemlerden geçirilen ve çoğaltılan ilik daha sonra hastanın kalçasına enjekte ediliyor. Şimdi tek umudumuz Hindistan. Ben oğluma elimden geleni yapmak için uğraşıyorum. Ama bir yere kadar. Tüm hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

İsmail Bostan, oğlunun Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde fizik tedavi gördüğünü anlattı.



