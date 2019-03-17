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DJ Betül, kadınlar arası eğlencelerin aranan yüzü oldu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3 yıldır profesyonel DJ'lik yapan Betül Hünerci (39), kadınların kendi aralarında düzenlediği eğlencelerin aranan yüzü oldu. Betül Hünerci, Antalya'da 3 yıldır profesyonel olarak DJ'lik yapıyor....

DJ Betül, kadınlar arası eğlencelerin aranan yüzü oldu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3 yıldır profesyonel DJ'lik yapan Betül Hünerci (39), kadınların kendi aralarında düzenlediği eğlencelerin aranan yüzü oldu.
Betül Hünerci, Antalya'da 3 yıldır profesyonel olarak DJ'lik yapıyor. Hünerci, kadınların kendi aralarında düzenlediği etkinliklerde kadın DJ eksikliğini hissederek bu mesleği seçtiğini söyledi.
Küçükken kapı gıcırtısına dahi oynadığını söyleyen Betül Hünerci, "Setup'ın başında olmak ve o kulaklığı takmak benim için mükemmel bir duygu. Severek, isteyerek ve haz duyarak yapıyorum mesleğimi. Kulaktan dolma bir DJ değilim, sertifikalarımı aldım ve tamamen bu mesleğe kendimi adadım. Düğün, nişan ve özellikle kına gecelerinde hizmet veriyorum. Geline ve gelinin arkadaşlarına en unutulmaz geceyi yaşatmak, onları eğlendirmek için çabalıyorum. Küçükken kapı gıcırtısına dahi oynardım. Şimdi ise onları oynatıyorum. İnsanları eğlendirmek, bana da zevk veriyor" açıklamasında bulundu.
'MUHAFAZAKARLIK OLARAK DÜŞÜNMEMEK LAZIM'
Hemcinslerinin bazen müzikleri planlayacak ve eğlenceye yön verecek kişinin kadın olmasını isteyebildiğini ve bu durumun doğal olduğunu ifade eden Hünerci, "Sadece muhafazakarlık olarak düşünmemek lazım. Bazen kadınlar, kendi aralarında daha rahat olur. Eğlenceye daha rahat devam etmeleri açısından kadın DJ ayrıntısı da önemli olabilir" dedi.

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