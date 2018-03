Diziler, geleneksel Türk giysilerine ilgiyi arttırdı

TELEVİZYONLARIN son dönemlerde tarihi dizilere ağırlık vermesi, Türk toplumlarına özgü geleneksel kıyafetlere olan ilgiyi arttırdı. İmalatçı Ahmet Aytaç, ''Biz insanımızın tarihini dizilerden değil, kitaplardan ve aksakallılardan öğrenmesini isterdik. Buna da şükrediyoruz" dedi.İstanbul, Kayseri, Van ve Manisa'da imal edilen Türk dünyasına özgü kıyafet, börk ve aksesuarlara olan ilgi, son dönemde arttı. Kayseri'de bu ürünleri imal eden Ahmet Aytaç, bunda televizyonların yayınladığı tarihi dizilerin etkili olduğunu belirtti, en çok gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiğini söyledi. Gençlerin, kıyafetler, yemeni ve patikleri ile kurt, tilki ve diğer kürklerden yapılan börklerle bol bol selfie çektiğini söyleyen Aytaç, ürünleri 15 lira ile 300 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını kaydetti.İmal ettikleri ürünleri festival ve fuar alanlarında tanıtma fırsatları bulduklarını bildiren Ahmet Aytaç, ''Tarihi diziler, Türklerin eski ürünlerine ilgiyi artırdı. Ancak, biz insanımızın tarihini dizilerden değil, kitaplardan ve aksakallılardan öğrenmesini isterdik. Buna da şükrediyoruz. Tamamen deri ve oldukça sağlıklı ürünlerimize ilgi büyük. Örneğin börkleri insanlar giymiyordu. Ama şimdi kullanımı yayıldı, hatta moda oldu. İnsanlar sokaklarda, meydanlarda börkleri rahat rahat giyebiliyor. Börklerin en büyük özelliği ise kışın soğuk geçirmez. Hayvansal ve el ürünü olduğu için üşütmez. Malzemesi deri ve el işçiliği vardır. Yapımı zordur. Başımda bulanan kurt börkü, yaklaşık 2 haftada yapılıyor. Üretimi Van'da Ulupamir'deki Kırgız köyünde yapıyoruz'' dedi.GELENEKSEL KIYAFETLER AT KILI İLE DİKİLİYORTürklerin Orta Asya'dan çıkıp, Anadolu'nun bozkırlarına getirdiği geleneksel ve otantik deri kıyafetlerde pamuk veya sentetik iplik yerine at kılı kullandığın ifade eden Ahmet aytaç, Sağlam oluyor. İp yerine at kılı kullanıyoruz. Börklerde hep at kılı var. Öküz kılından sineklik yapıyorlar. Şimdilerde böyle bir şey yok. Her şey plastiğe döndü'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI