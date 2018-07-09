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Diyarbakırlılar Kent Meydanı'nda böyle serinledi

DİYARBAKIR'da, gündüz 40, gece 22 dereceye varan bunaltıcı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece evlerinde bunalıp kendilerini Kent Meydanı'na atanlar, su oyun gruplarındaki suların altına girip, serinlemenin keyfini yaşadı. Çocuklar...

Diyarbakırlılar Kent Meydanı'nda böyle serinledi
DİYARBAKIR'da, gündüz 40, gece 22 dereceye varan bunaltıcı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece evlerinde bunalıp kendilerini Kent Meydanı'na atanlar, su oyun gruplarındaki suların altına girip, serinlemenin keyfini yaşadı. Çocuklar kadar bu keyfi, büyükler de yaşadı.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 70 bin metrekare alan üzerinde yaptırılan Kent Meydanı, sıcaktan bunalanların akınına uğradı. Güneşin batması ile birlikte soluğu Kent Meydanı'nda alanlardan bazıları çimlerde uzanırken, bazıları da su oyun gruplarında sulu oyunlara katılıp, ıslanarak serinlemenin keyfini yaşadı. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de katıldığı su oyun gruplarında fiskiyeler altında ve dev kovaların altında ıslananlar büyük keyif yaşadı. Kent Meydanı sıcak hava nedeniyle gece geç saatlere kadar vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 

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