Diyarbakır’daki annelere Tekirdağ’dan destek

TEKİRDAĞ'da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri, Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, ellerindeki "Teröre lanet annelere destek’, ‘Anaların yanında PKK'nın karşısındayız’, 'Annelerin acılarına duyarsız kalmayın’ yazılı dövizlerle terörü lanetledi. Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, grup adına yaptığı basın açıklamasında, annelerin başlattığı direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi. Keskin, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. ‘Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz" dedi.



