Diyarbakır’da Sur Yarı Maratonu heyecanı

DİYARBAKIR’da valilik ve büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde, 2020 yılında Uluslararası Sur Yarı Maratonu düzenlenecek. Atletizm Federasyonu ve valilik arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Çok üst düzeydeki sporcuların katılımıyla Diyarbakır bir büyük buluşma ve kucaklaşmaya, şölene tanık olacak. Katılan onbinler, il dışından gelen binler, yüzbinler bu doğrultuda Diyarbakır’ı duyacak, tanıyacak" dedi.



Diyarbakır’da 19 Nisan 2020’de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sur Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile milli sporcular ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Atletiz Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Diyarbakır’da Sur Maratonu ve Yarı Maratonu, Halk Koşusu ile birlikte bir de Çocuk Maratonu yapacağız. 6-7 yaş grubu çocukların da orada koşmasını istiyoruz. Çünkü spor kültürü buradan başlıyor” diye konuştu.



‘DİYARBAKIR SPORUN DA ŞEHRİ OLACAK’



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da şunları kaydetti:



“Diyarbakır hep gerçeğinin, güzelliğinin dışında anıldı. Diyarbakır artık birlik ve beraberliğin şehri olarak aynı zamanda sporun da şehri olacak. 2 milyona yaklaşan nüfusu ve nüfusuna oranla Türkiye’nin en genç ve güçlü olan ili olan Diyarbakır, gençlerinin sporuyla, Ayşe ve Meryem’in ortaya koyduğu sporcu kimliğiyle sporun zirvesine doğru yol alacak. Uluslararası Sur Yarı Maratonu’yla Diyarbakır hem tarihi geçmişini hem de modern yanıyla da tanıtılacak. Çok üst düzeydeki sporcuların katılımıyla Diyarbakır bir büyük buluşma ve kucaklaşmaya, şölene tanık olacak. Katılan onbinler, il dışından gelen binler, yüzbinler bu doğrultuda Diyarbakır’ı duyacak, tanıyacak. Böylece en büyük amacımız karşılık bulmuş olacak. Belki de bunun sonrasında Diyarbakır spor alt yapısında başlayan bu değişim ve dönüşüm bütün diğer branşlara itici bir güç olacak. Diyarbakır bunu hak ediyor ve çok uzun zamandır bekliyor."



U-23 Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Ayşe Tekdal ise "Herkesi yarışmaya davet ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olacağından hiç şüphem yok" dedi.



Program, Atletizm Federasyonu ve valilik arasında imzalanan protokol ve Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından sona erdi.

