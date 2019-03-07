Diyarbakır’da kurduğu hayali Bağcılar’da gerçekleştirdi

İSTANBUL, () -Diyarbakır’da kısıtlı imkanlar nedeniyle modelistlik yapamayan Cihan Turan, İstanbul’da önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim aldı ardından modaevi açtı.

Genç girişimcinin şimdiki hedefi ise bir marka olup kendi gibi düşünen kızlar için Diyarbakır’da büyük bir modaevi açmak. Cihan, genç kızlara “Kadının diğer adı gayrettir. Eve kapanıp bilgi ve becerinizi köreltmeyin. Zamanınızı akıllıca harcayın” tavsiyesinde bulundu

Modelistlik ve stilistlik kursuna kayıt yaptıran Turan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Diyarbakır’da annemden biçki dikiş öğrenmiştim. Az da olsa bir alt yapım vardı. Yeteneğim olduğunu fark ettim ancak bunu gösterebilecek alan yoktu. Bulunduğumuz yerde kadınların imkanları her açıdan çok kısıtlıydı. Zamanımın boşuna geçtiğini fark ettim. Bunun üzerine İstanbul’a gelmeye karar verdim. Bağcılar Belediyesi’nin verdiği bu kurslarda hem yabancısı olduğum İstanbul’da yeni arkadaşlıklar edindim hem de eğitim aldım. Kursta tanıştığım bir arkadaşımla modaevi açtık. Kendime özel tasarımlar yapıyorum. Kişiye özel çalışmalar yapıyorum. Ancak hedefim burada kalmak değil. Diyarbakır’dan İstanbul’a taşıdığım hayalimi tüm dünyanın tanıyacağı bir marka haline getirmek istiyorum. En büyük hayalim ise benim gibi düşünen ve fırsat bulamayan kızlar için Diyarbakır’da büyük bir modaevi açmak.”

“EVE KAPANIP BİLGİ VE BECERİNİZİ KÖRELTMEYİN”

Kadının isterse her şeyi başarabileceğini söyleyen Cihan, “Ben hayalim için yola çıkmasaydım yerimde sayıyor olacaktım. Kadının diğer adı gayrettir. Eve kapanıp bilgi ve becerinizi köreltmeyin. Sosyalleşin ve kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Hayallerinizden vazgeçmeyin” sözleriyle genç kızlara tavsiyede bulundu.

Cihan’ın en büyük destekçisi ise kursta tanıştığı Gülsen Salar ise, “Eklem romatizması ve kalp hastalığım var. Evde sıkılıyordum bir şeyler yapabilmek için kursa geldim. Burada Cihan’la tanıştım. Benim en iyi arkadaşım oldu. Onun hayalini gerçekleştirmek için beş ay önce birlikte işyeri açtık ve adını da ‘Cihani’ koyduk. Cihan memleketini bırakıp buraya geldi ben de hasta halimle bunları başardık. Kimse bahanelerin arkasına sığınmasın” şeklinde konuştu.