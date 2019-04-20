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Diyarbakır’da 1,5 ton altının sergilendiği fuara yoğun ilgi

DİYARBAKIR’da 1,5 ton altın ve mücevheratın sergilendiği 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık...

Diyarbakır’da 1,5 ton altının sergilendiği fuara yoğun ilgi
DİYARBAKIR’da 1,5 ton altın ve mücevheratın sergilendiği 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Diyarbakır'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergileniyor. Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan fuara 30 firma katılıyor.
Fuardaki bir firmanın yetkilisi Mustafa İriç, ürünlerine yoğun ilgi ve talep olduğunu fuara getirdikleri 100 kilo altının 60 kilosunu sattıklarını söyledi. İriç, "100 kiloya yakın altınla fuara girdik. Elimizdeki altınlar da tükenmek üzere. Bölgeye ve diğer illere dağıttığımızdan dolayı sipariş almaya başladık, buradaki altınlarımız da tükenmek üzere. Şarnelli bilezikler, Diyarbakır’ın burma bileziği ve Diyarbakır hasır bileziği özellikle dikkat çeken modellerimiz. Halkımızdan bu ürünlere yoğun ilgi var. Bileziklere istediğimiz modelleri atabiliyoruz, ancak biz geleneksel ve modern çizimleri ile Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını işledik. Diyarbakır’ın surları, dört ayaklı minare gibi motifleri işlediğimiz ürünlerimiz var. Satışlardan memnunuz, altın fiyatı yükselmesine rağmen fuara yoğun ilgi var. Yerli ve yabancı alıcı bulabiliyoruz. Kuyumcular bunlara çok ilgili, elimizdeki stokları erittik. Toplamda 60 kiloya yakın altın sattık" dedi.
ALTIN TESPİHLERİN FİYATLARI 100 BİN LİRAYA KADAR ULAŞIYOR
Fuara İstanbul’dan katılan, altın tespih imalatı yapan firmanın yetkilisi Mehmet Yavuz Tuncer ise, fiyatları 100 bin liraya kadar ürünlerine yoğun ilginin olduğunu belirterek, "İstanbul Kapalıçarşı’da altın imalatıyla uğraşıyoruz. Altın tespihlerimizin fiyatı 2 ila 100 bin lira arasında değişiyor. Aynı zamanda özel işlemeli, pırlantalı, kişiye özel butik üretimler de yapıyoruz. Altın tespih kullanan belirli bir kitle var zaten, kişiye özel istediği şekilde üretim yapabiliyoruz" diye konuştu.
FUAR ALANINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yoğun güvenlik önleminin alındığı, yaklaşık 250 güvenlik görevlisinin görev yaptığı fuar alanına ziyaretçiler, güvenlik koridorlarından geçirilerek alınıyor. Polis ekipleri ise fuar girişi ile stant çevresinde ve bina etrafında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı nöbet tutuyor.
Fuar, 21 Nisan’da sona erecek.

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