Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleriyle birlikte Lice İlçesi'ndeki jandarma karakolları ve üst bölgelerini ziyaret ederek, vatani görevlerini...

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleriyle birlikte Lice İlçesi'ndeki jandarma karakolları ve üst bölgelerini ziyaret ederek, vatani görevlerini yapan askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Lice gezisine, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.
Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler sırasıyla Lice İlçesi Üçdamlar Jandarma Karakolu, Dakyanustepe Jandarma Üs Bölgesi ve Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vatani görevini yapan askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Güzeloğlu, ilgili komutanlardan da bilgi aldı. 
Lice Tapantepe Jandarma Üs Bölgesi'ni ziyareti sırasında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada vatani görevini yapan er Mehmet Turan'ın babası Vakıf Turan ile telefonda görüştü. İyi bir evlat yetiştirdiği için Turan'a teşekkür eden Vali Güzeloğlu, davet edilmesi halinde oğlunun düğününe katılacağını söyledi. 
Vali Güzeloğlu, üs bölgesinde görev yapan askerler için bir fitness merkezi yapılması talimatını verdi. Ziyaretin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler toplu fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314