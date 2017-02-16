Diyarbakır Valiliği, Furkan Vakfı'nın konferansına izin vermedi

DİYARBAKIR Valiliği, Furkan Vakfı tarafından 19 Şubat'ta yapılması planlanan ve Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un konuşacağı belirtilen, 'İmana Ulaşmak' konulu konferansa izin vermedi. Valilik, konferansın afiş ve pankartlarının da asıldığı yerlerden kaldırılmasını istedi.

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un 19 Şubat'ta Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'ndeki bir düğün salonunda yapacağı, 'İmana Ulaşmak' konulu konferans, Diyarbakır Valiliği'nce vakıf yetkililerine gönderilen tebligatla yasaklandığı belirtildi. Günlerden bu yana kentin çeşitli notlarında broşür dağıtan, afiş asan ve pankart hazırlayan vakıf üyelerine dün gece saatlerinde il Valiliğinden söz konusu konferansın yasaklandığı tebliğ edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden gönderilen yazıda, Anayasa'nın 34'üncü maddesi, İl İdaresi Kanunu ve Olağanüstü Hal yasasının ilgili maddelerine atıfta bulunularak Vali'nin etkinlikleri yasaklayabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valilik makamının 15 Şubat 2017 tarih ve 2017/454 sayılı olur ile Demirok Düğün Salonu'nda 19 Şubat'ta 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenmek istediğiniz etkinlik yasaklanmıştır. Bahse konu etkinlik ile ilgili tarafınıza yapılan tebligata müteakip, söz konusu etkinliğe gelme planı yapan şahıs/şahıslar ile görüşülerek bahse konu etkinliğin yasaklandığının bildirilmesi ilimiz merkez ve dış ilçelerimizin muhtelif yerlerine asılan pankart ve afişlerin düzenleme kurulu tarafından 16 Şubat, 08.00'e kadar kaldırılması, kaldırılmadığı taktirde gerekli idari işlemlerin bilinmesi hususu tarafınıza tebliğ olunur."