Diyarbakır Sur, kadın Emniyet Müdürü'ne emanet

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesine Emniyet Müdürü olarak Asuman Karacık atandı. İlçeye atanan ilk kadın Emniyet Müdürü olan Asuman Karacık, esnaf ziyareti sırasında yoğun ilgi gördü. Diyarbakır'da 9 yıldır görev yaptığını ve kenti çok iyi bildiğini söyleyen Karacık, "Sur'daki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız" dedi.

Merkez Sur İlçesi'nde geçen yıl PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatları kaldırmak için düzenlenen operasyonlara katılan Asuman Karacık, Sur İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'da olan ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev alan Emniyet Müdürü Asuman Karacık'ın Sur'a atanması sevinçle karşılandı.

Tarihi Ulu Cami önünde esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Karacık, kendisini tanıttıktan sonra, sorunları olup olmadığını sordu. Karacık, "Birlikte huzur ve güveni sağlayacağız. Kötü günler geride kaldı, biz 24 saat sizin hizmetinizdeyiz. Emniyet binamız sizin eviniz, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Sizin evlatlarınız orada her sorununuz da sizleri oraya bekliyoruz. Gece gündüz hiç çekinmeden kendi evinize girer gibi sizleri bekliyoruz. Buralarda artık kepenk kapanmayacak, gece gündüz hep birlikte çay içeceğiz. Huzur ortamını hep birlikte yakalayacağız bundan emin olun" dedi.

Sur İlçesi'ne yaklaşık 10 gün önce Emniyet Müdürü olarak atandığını söyleyen Asuman Karacık, gece gündüz demeden sokak aralarında uygulamalarını sürdürdüklerini söyledi. Hırsızlık ve uyuşturucu çetelerine yönelik gece saatlerinde de operasyon yaptıklarını söyleyen Karacık, "Ben yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'dayım, kenti çok iyi tanıyorum, Sur'u çok iyi tanıyorum. Sur operasyonlarında da görev alarak çalıştım. Sur'da ki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız. Bundan sonra halk devletine güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar, ziyaretlerimize geliyorlar" diye konuştu.

İlçeye ilk kez kadın emniyet müdürünün atanmasının olumlu karşıladığını belirten Karacık, "Kadınlar özellikle çok sevindi beylerde memnun oldu. Buradan Sur'da oturanlardan bize ve devlete güvenmelerini istiyorum. Özellikle polisi kendi ailesi gibi bilerek hiç üşenmeden gece gündüz bizleri istediği ziyaret edebilirler. Her sorunda yanlarında olacağız. Onlardan da destek bekliyoruz. Ara sokkalrada geceleri arkadaşlarımızla uygulama yapıyoruz. Çeşitli suçlardan 10-15 kişiyi yakaladık. Biz gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Asuman Karacık, bölgede esnafı işyerlerinde de ziyaret etti, sohbet etti. Esnaf da Karacık'a "İnşallah bize rahmetli Gaffar Okkan'ı aratmayacaksınız. Çok mutlu olduk. Görevinizde başarılar" dedi.



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