Diyarbakır'ın sosyal risk haritası oluşturuluyor

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, son dönemlerde bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle etkilenen vatandaşlara yönelik, 'Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı' hazırlanacağını ifade ederek, "Terör mağduru vatandaşlarımızın mevcut durumunun ve beklentilerinin ortaya konulması, hizmet sunan kurumların bölgeye ilişkin sorunlara yaklaşımında yol gösterici olacaktır" dedi.Diyarbakır Valiliği tarafından, terör olaylarından dolayı travma yaşayan, engelli, kadın, genç, suça sürüklenen çocuklar, yoksulluk, işsizlik ve dezavantajlı bireylerin tespiti ve söz konusu bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ve bu çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların sorunlara yaklaşımlarını belirlemek için, 'Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı' oluşturulacak.Valilik açıklamasında, Diyarbakır’ın göç ve göçe ilişkin sorunlarını konu alan araştırmanın yakın dönemde tamamlandığı belirtilerek, "Ancak, göçün Diyarbakır üzerindeki etkisini ortaya koyan detaylı bir çalışma yapılmaması üzerine bu eksikliği gidermek amacıyla, yoğun bir nüfusa sahip olan Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde 'Göç' olgusundan hareketle, güncel durumu tespit etmek ve politika koyuculara yardımcı olmak amacıyla, il merkezi düzeyinde göç ve göçe ilişkin sorunları konu alan bir araştırma yapıldı" denildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:HİZMETLERİN SUNULMASI ADINA BİR YOL HARİTASI ÇİZİLECEK"Diyarbakır Göç Araştırması kapsamında, 2 binin üzerinde deneğe anket yöntemiyle, 300’e yakın kişiye de çeşitli tarihlerde yapılan 18 adet odak grup toplantısıyla ulaşıldı. Çalışmada ayrıca 2 bin 528 lise öğrenci ile 'Gençlik durum analiz anketi' uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Diyarbakır merkez ilçelerinin göçe bağlı olarak yaşadığı sorunları, göçün nedenleri ve mekansal yerleşim yapısıyla ilişkisini analiz etmek amacıyla, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 'Diyarbakır Göç Araştırması' çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında göçün çarpık kentleşmeye etkisi ve başta temel kamu hizmetlerinin sunulmasındaki eksiklikler olmak üzere, diğer nedenlere bağlı olarak yaşanan sosyal sorunlar irdelendi. Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan 'Diyarbakır Göç Araştırması' çalışmasından sonra bu araştırma sonucunun da ışığında başta göç ile oluşan sorunlar olmak üzere diğer sosyal sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması adına Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Diyarbakır Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen; 'Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve Rehabilitasyonu' projesiyle Diyarbakır’da yaşayan bireylerin içerisinde bulundukları şartları tespit ederek, sosyal açıdan risk oluşturabilecek durumları bilimsel verilerle ortaya koymak ve bu alanda uygulanacak politika ve faaliyetler için yol gösterici bir strateji belgesi hazırlamak için ilk adımlar atılıyor. Oluşturulacak olan strateji kapsamında Diyarbakır’da; engelli, kadın, genç, suça sürüklenen çocuklar, yoksulluk, işsizlik ve dezavantajlı bireylerin tespiti ve söz konusu bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ve bu çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların sorunlara yaklaşımlarını belirlemek için araştırmalar yapılacak. Oluşturulacak olan Eylem Planı ile dezavantajlı vatandaşlara en kaliteli hizmetlerin sunulması adına bir yol haritası çizilerek uygulanmaya hazırlanacak."6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAKValilik açıklamasında, çalışmanın 6 ay içinde tamamlanacağı belirtilerek, "Çalışma kapsamında 10 bin anket, 120 derinlemesine mülakat, farklı alanlarda katılımcıların olduğu 35 odak grup toplantısı gerçekleştirilecek"denildi.Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, son dönemlerde bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmaların yapılacağını ifade ederek, "Oluşturulacak olan Sosyal Risk Haritası ve Sosyal Politikalar Eylem Planı ile Diyarbakır’da yaşayan bireylerin içerisinde bulundukları mevcut durum tespit edilerek, özellikle son dönemde yaşanan olayların da etkisiyle, bölge halkının yaşadığı travma ve bu travmanın etkilerinin yerinde tespit edilmesi, terör mağduru vatandaşlarımızın mevcut durumunun ve beklentilerinin ortaya konulması, hizmet sunan kurumların bölgeye ilişkin sorunlara yaklaşımında yol gösterici olacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI