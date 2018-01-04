Diyarbakır'ın en büyük Kent Meydanı açıldı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve değişik birçok ağacın yanı sıra Amerikan meşesi ile dişbudağı ağaçlarının da dikildiği Kent Meydanı, tamamlanarak açıldı. Meydanın yarısı yeşil alandan oluşurken, üzerinde mescit, kitap tafe, çocuklar için giyinme ve soyunma odası, otopark, ışıklı su oyunlarının sergileneceği havuz da bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesi Selehaddini Eyyubi Caddesi'ndeki toplam 70 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kent meydanı projesini tamamlayarak hizmete açtı. Kent Meydanı'nda çocuk oyun grupları, fitnes aletleri, yürüyüş yolları bulunurken, meydana farklı türlerden 1746 ağaç dikildi. Kentte yeşil alanları artırmak amacıyla yapılan kent meydanının 35 bin 500 metkrekaresini yeşil alan oluştururken, meydana Amerikan Meşeleri ve dişbudağı ağaçları da dikildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, meydan projesinde ekiplerin ilk etapta, kazı, yapı, su, kanalizasyon, elektrik ve internet altyapı çalışmalarını tamamladığı ardından zemine toprak takviyesi ardından alana kent mobilya donatıları, pergoleler ve çeşmelerin yerleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kent Meydanı projesi içinde mescit, kitap kafe, kadın-erkek WC, çocuklar için giyinme ve soyunma odası, otopark, ışıklı su oyunlarının sergileneceği havuz bulunuyor. 18 farklı türde 722 dut, 159 doğu çınarı, 148 Amerikan dişbudağı, 129 İran çamı, 114 şeker akçaağaç, 92 Akdeniz servi, 58 sigara Ağaç, 57 Amerikan meşe, 52 çınar yapraklı, 51 Lübnan sediri, 43 süs eriği, 36 süs kirazı, 32 leylak, 30 süs elması, 10 alıç, 8 bulut ağacı, 3 akkavak ve 2 salkım söğüt olmak üzere toplam bin 746 adet ağaç meydanda dikildi."

Açıklamada, çocuklar için de alan oluşturulan meydanda oyun alanlarının zeminleri çocukların bir sakatlık yaşamamaları için kum ve kauçuktan yapıldığı, sağlıklı olması nedeniyle oyun gruplarının ahşaplardan seçildiği belirtildi.



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