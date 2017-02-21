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Diyarbakır'dan Fransa ve Dubai'ye tesbih gönderen kadın

DİYARBAKIR, () - TÜRKİYE'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı 26 yaşındaki Taha Enuştekin', 5 yıl önce kurduğu tesbih imalathanesinde yaptığı tesbihleri Türkiye'nin her yanına sattıklarını ayrıca Fransa ve...

Diyarbakır'dan Fransa ve Dubai'ye tesbih gönderen kadın

DİYARBAKIR, () - TÜRKİYE'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı 26 yaşındaki Taha Enuştekin', 5 yıl önce kurduğu tesbih imalathanesinde yaptığı tesbihleri Türkiye'nin her yanına sattıklarını ayrıca Fransa ve Dubai gibi ülkelere de ihraç etmeye hazırlandıklarını söyledi.
Diyarbakır'da, 5 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle tesbih dükkanındaki bir ustanın yanında işe başlayan 26 yaşındaki Taha Enuştekin, daha sonra ustasının ayrılmasının ardından Bağlar İlçesi'nde kendine ait iş yeri açtı. İşe başlarken, kadın olduğu için erkeklerin "Bu işi yapamaz" sözleri ile sık karşılaşan Enuştekin, kısa süre içerisinde kendini geliştirdi. Elinin yatkınlığı nedeniyle tesbih yapımında her geçen gün farklı modeller yapan Enuştekin, yurt dışından sipariş teklifleri aldı. Son zamanlarda yurtdışından gelen tesbih siparişlerini yapan Enuştekin, bunlardan 4'ünü Fransa'ya, 4'ünü ise Dubai'ye gönderdi. Yurt dışı tesbih meraklıları ile temaslarını sürdüren Enuştekin, Türkiye'deki tesbih imalatı yapan 4 kadından biri, Diyarbakır'da ise tek kadın olduğunu söyledi. İsminin 'Taha' olmasından dolayı gelen müşterilerin kendisini görmeden erkek olarak bildiklerini ancak gördükten sonra şaşırdıklarını belirten Anuştekin, şöyle konuştu:
"Tespihin ham madesi bana geliyor ben de burada işleyip tespih haline getiriyorum. 4 tespih Fransa'ya 4 tane ise Dubai'ye gitti. Şuan anda görüşmeler var. Anlaşırsak eğer yurt dışı ile çalışmaya başlayacağız. Beni internet üzerinden buldular. İşçilikle ilgili yayınladığım bir çok tespih vardı. İşçiliği beğeniyorlar. 'Bize de işçilik yapar mısın?' gibi sorularla geldiler. Anlaşırsak eğer böyle bir iş olanağıyla tespih yapıp göndereceğim. Ustamla daha önce beraberdik. Daha sonra il değiştirdi. Elimde meslek olarak bulunan tespih işiydi. Ben de bu işi devam ettirmek istedim. En azından kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğime inandım. Bu güven duygusu olduğu içinde pişmanlık duymadım. Devam etmeyi de düşüyorum."

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