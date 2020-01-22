banner314

banner325

Son Dakika

Diyarbakır'daki anneleri ziyaretleri nedeniyle sendikadan ihraç edilen öğretmenler hukuka gidiyor

GENEL 22.01.2020, 15:07
Diyarbakır'daki anneleri ziyaretleri nedeniyle sendikadan ihraç edilen öğretmenler hukuka gidiyor
DİYARBAKIR HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden 7 öğretmen, konfederasyonun adını izinsiz kullandıkları’ gerekçesiyle Eğitim-İş Sendikası’ndan ihraç edildi. Karara tepki gösteren öğretmenler, haklarını hukuki yollarla arayacaklarını dile getirdi.
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu içinde örgütlü Eğitim-İş Sendikası'nın İstanbul, İzmir, Gaziantep, Eskişehir ve Zonguldak şubelerine üye 7 öğretmen, 'Hepimizin Sendikası Grubu' çatısı altında birleşerek, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileleri, geçen yıl Eylül ayında ziyaret etti. Ziyaretin ardından 7 öğretmen hakkında Eğitim-İş Sendikası Merkez Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. ‘Konfederasyonun adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle 7 öğretmen, Pazartesi günü sendikadan ihraç edildi. Verilen karara tepki gösteren öğretmenler, haklarını hukuki yollarla arayacaklarını dile getirdi.
Eskişehir Şube Örgütlenme Sekreteri iken sendikadan ihraç edilen Eskişehir Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ayla Salmanlı, 2007 yılında Eğitim-İş Sendikası'na üye olduğunu belirterek, sendikadan ihraç edilme kararının hiçbir dayanağının olmadığını söyledi. Salmanlı, "28 Eylül'de tek gündemle Diyarbakır annelerini ziyareti gündemiyle, Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplandı ve orada açıkça bunun bir tiyatro olduğu, orada disiplin kuruluna talimat verircesine 'Bu arkadaşlar ihraç edilsin' mesajı verildi. Disiplin Kurulu ihraç kararını aldı. Olağanüstü Genel Kurul, 20 Ocak 2020'de yapıldı ve ihraç edildik. İhraç edilen biz değildik. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturan annelerimiz ve onların duyguları ihraç edildi" dedi.  
'ANNELERİNİZE GELİN, TESLİM OLUN ÇAĞRISI YAPTIK'
Bölücü terör örgütüne tavır almak için Diyarbakır annelerinin yanında gittiklerini belirten Ayla Salmanlı, "Biz PKK'yı protesto etmek, kınamak ve o çocuklarımıza da 'Gelin, annelerin kucağına, teslim olun' çağrısı yaptık. Biz herhangi bir teröristin ailesini ziyarete gitmedik. Biz Türkiye'den yana PKK'ya karşı, bölücü terör örgütüne karşı tavır almaya gittik. Dolayısıyla yaptığımız ziyaret bölücülüğe darbeydi. Ama alınan ihraç, bölücülüğü sevindiren bir ihraç kararı oldu. Bu kadar karşıtlık varken, ihraç kararını alanlar bu kararın altında kalacaklar. Eğitim-İş'in tabanı vatanseverdir, bölücülüğe karşıdır. Eğitim-İş'in tabanının yüreği o annelerle çarpar. Vicdanı olan herkes, annelerin o çığlığını duyar" ifadelerini kullandı.
'İHRAÇ SEBEBİMİZ HUKUKSUZ'
Sendikadan ihraç sebeplerinin hukuksuz olduğunu söyleyen Salmanlı, "İhraç sebebi olarak konfederasyonun adını kullanmamız gösterildi. Konfederasyonun üyesiyim. Sendikanın içinde bir üye olarak kendi aidiyetimi belirtmek için birleşik kamu içinde örgütlü 'Hepimizin Sendikası' dedim. Ama bu bir bahane. Verilen karar hukuki değil. Bizi kimse perdelemeye çalışmasın" diye konuştu.
'ANNELERİN SESİNE DUYARSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ'
Sendikadan ihraç edilen öğretmenlerden Sermin Erdem ise, "Diyarbakır'daki annenin 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' söylemiyle biz burada kendimize bir görev çıkardık. Çünkü biz, Eğitim-İş'li öğretmenler, Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden yana bir kuruluş ilkesine sahibiz. Biz bunun için Eğitim-İş'liyiz. Eğitim-İş bölücülüğe karşı bir sendikadır. Biz bu nedenle buradayız. Diyarbakır'daki anne HDP binası önünde çocuğunu HDP'den istiyor. Çünkü o anneler çocuklarını kaybettiği yeri biliyor. Adres doğru adres. Biz de bu çığlığa duyarsız kalamadık. Ben bir öğretmenim, aynı zamanda bir anneyim. Çocuklarım, görev edindiğim Cumhuriyeti korumak ve devamını sağlamak ilkesini çocuklara öğretmek zorundayım. Bu çocuklar, HDP tarafından dağa çıkarılan bu çocukların annelerinin seslerine duyarsız kalmamız mümkün değildi. Her biri dağdan insin, okusun. Doktor olsun, mühendis olsun, bu çağrıyı bizim de yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için Diyarbakır'a gittik" ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3