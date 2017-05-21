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Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kırkpınar ve Kayıköy köylerinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 17.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı...

Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kırkpınar ve Kayıköy köylerinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 17.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.
Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Dicle İlçesine bağlı olan Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü'nde 21 Mayıs 2017 günü saat 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." 
 

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