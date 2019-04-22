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Diyarbakır'da yıkım kararı verilen bina boşaltıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde duvarlarında hasar oluşan 6 katlı binanın yıkımına karar verildi. Kararın ardından tahliye edilen binada oturanlar otele yerleştirildi. Merkez Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokak'ta bulunan...

Diyarbakır'da yıkım kararı verilen bina boşaltıldı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde duvarlarında hasar oluşan 6 katlı binanın yıkımına karar verildi. Kararın ardından tahliye edilen binada oturanlar otele yerleştirildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokak'ta bulunan Güllü Apartmanı için geçen yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından taşıyıcı duvarlarında oluşan hasar nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle boşaltma kararı verildi. Kararın ardından boşaltılan 6 katlı apartmana bina sakinleri bir süre sonra geri döndü. Bugün polis eşliğinde gelen zabıta ekipleri, bina sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Maddi durumlarının düşük olduğunu ve gidecek yerleri olmadığını belirten bina sakinleri, evlerini terk etmek istemedi. Polis ve zabıta binanın bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinleri ve yetkililer arasında yapılan görüşmenin ardından binadakiler tahliye edildi, bina sakinleri otele yerleştirildi.
'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ'
Binanın 3'üncü katında oturan Yaşar Kılıçaslan, geçen yıldan beri yıkım kararı alındığını belirterek, "Geçen seneden bu yana kimse 'bu insanlar öldü mü kaldı mı?' diye gelip kapıyı çalmadı. 'Ne haldesiniz, ne durumdasınız?' diye kimse durumumuzu sormadı. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Dar gelirli insanlar oturuyor burada. Ailemin yanına gidiyorum ailem de dar gelirli. Devir öyle bir devir olmuş ki kimse kimseye borç para da vermiyor. O yüzden sıkıntılar içerisindeyiz. Ben Evli 3 çocuk babasıyım. 2 yıl önce yaklaşık 15- 20 bin TL evin içerisine masraf yaptım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

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