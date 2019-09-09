Diyarbakır'da yeni eğitim yılı törenle başladı

DİYARBAKIR'da, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 1709 okulda 506 bin öğrenci ders başı yaptı.Diyarbakır'da yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Milli Eğitim Müdürü Feysel Taçıer, Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, bugün kent genelinde bin 709 okulda 706 bin öğrencinin okulla buluştuğunu söyledi. Vali Güzeoğlu, "Bugün yüzlerindeki gülümseme ve gözlerindeki ışıltıyla çok sevdikleri okullarına kavuşan en değerli varlıklarımız sevgili öğrencilerimiz onların değerli anne ve babaları sevgili velilerimiz ve onları eğiten çok değerli öğretmenlerimiz, 2019 2010 eğitim ve öğretim yılı açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını, öğrencilerimiz, velilerimiz öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamızla birlikte bizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Bugün Diyarbakır'da bin 709 okulumuzda 506 bin öğrencimiz 25 bine aşkın öğretmenlerimizle ilk derslerine başladı. Biz bu eğitim yılında Diyarbakır'ın bütün okullarında 17 ilçesinde, her köşesinde her bir öğrencimizi merkez alan bir gayret ve çaba içerisinde olacağız. Bizlere emanet edilen en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizi geleceğe güvenle mutlu ve inşallah iddialı hazırlayacağız" diye konuştu.Ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu, öğrencilere yeni eğitim- öğretim yılının ders kitaplarını dağıttı.



