Diyarbakır'da uçurtma şenliği 

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Atlas Havacılık Kulübü'nün organizasyonu ile biraraya gelen doğa severler, baharın keyfini fidan dikerek ve uçurtma uçurarak çıkardı.

Diyarbakır Atlas Havacılık Kulübü'nce geleleneksel hale getirilen fidan dikme ve uçurtma şenliği, Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Orman'ında düzenlendi. Kulüp Başkanı Ahmet Karadaşlı, yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra Diyarbakır Büyüşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda görevli Gülten Süer'in katıldığı etkinlikte fidan dikilerek, çocuklar için uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Atlas Havacılık Kulübu Başkan Yardımcısı Murat Arıç, amaçlarının bölgede böylesi etkinlikleri artırmak olduğunu ifade ederek, 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak bu faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte amaçlarının ekolojik bilinci kazandırmak olduğunu dile getiren Arıç, "Çocuklara havacılık beceresi kazandırmak için uçurtma şenliğini yapıyoruz. Çocuklarımız artık eskisi gibi oyun alanlarına sahip değiller. Sokaklarda oynayamıyorlar, sitelerin bahçelerinde uçurtma uçuramıyorlar. Amacımız çocuklara hem doğayı hem de havacılığı sevdirmektir. Bölgede bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz. Burada sivil havacılığın geliştirilmesi gerekiyor. Bu iş çok meşakatli bir iştir. Bunun için aslında çok büyük desteklere ihtiyacımız yok. Kulüp çalışanları olarak sürekli projeler üretiyoruz. Çok fazla desteğe değil, daha az engelle ihtiyacımız var" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI