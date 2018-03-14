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Diyarbakır'da 'Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı' kuruldu

DİYARBAKIR, ()- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır temsilciliğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan, 'Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı', Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla kuruldu.  Kayapınar...

Diyarbakır'da 'Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı' kuruldu

DİYARBAKIR, ()- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır temsilciliğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan, 'Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı', Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla kuruldu. 
Kayapınar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve TÜGVA üyelerinin katımıyla açılan hatıra ormanında, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, "Ülkemizin lideri, Cumhurbaşkanımız, ümmetin umudu, sevgili Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi rahmetli Tenzile anne adına bir hatıra ormanı ve bununla ilgili bir program gerçekleştirilmesini çok anlamlı buluyorum. Cumhurbaşkanımızı yetiştiren, eli öpülesi Tenzile annenin adını yaşatmak ve onun izinden gidecek gençlerimizin diktiği fidanlarla o kararlılığı vurgulayacak ormanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tenzile annemizi rahmet ile anarken, her birinizin ve her birimizin bu değerler uğurun da bitmek tükenmek bilmeyen çabayla çalışacağını da biliyorum" dedi. 
Vali Güzeloğu, 17 Mart Cumartesi günü Ak Parti İl Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Diyarbakır'ın tek yürek, tek nefes olarak Cumhurbaşkanına olan sevgisini alanlarda haykıracağını dile getirdi.

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