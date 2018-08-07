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Diyarbakır'da sosyal destek programı kapsamında 400 bin kişi ile görüşüldü

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Aile Sosyal Destek programı (ASDEP) kapsamında 2016 yılından bu yana 70 bin evi ziyaret ederek, 400 bin kişi ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın...

Diyarbakır'da sosyal destek programı kapsamında 400 bin kişi ile görüşüldü

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Aile Sosyal Destek programı (ASDEP) kapsamında 2016 yılından bu yana 70 bin evi ziyaret ederek, 400 bin kişi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük icraat programı kapsamında çalışmalarına hız kazandıran Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen hane ziyaretlerine eşlik eden İl Müdürü Halit Açar, "İhtiyacı olan vatandaşların tespiti için yapılan hane ziyaretlerini artırmaya yönelik merkez ve kırsal yerleşim yerlerinde hane ziyaretlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 2016 Aralık ayından itibaren uygulamaya konulan Aile Sosyal Destek Programı kapsamında Diyarbakır'da yaklaşık 70 bin hane ziyaret ettik, 400 bin kişi ile görüşme gerçekleştirdik. Girilmedik hane, çalınmadık kapı kalmayacağız" dedi.
İl Müdürü Açar, ziyaretlerde, sosyal ve ekonomik desteklerin yanında vatandaşları diğer kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için yönlendirdiklerini ifade ederek, arz odaklı bir hizmet anlayışıyla hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ev ziyaretlerinde bakıma muhtaç, desteğe ihtiyaç duyan yaşlı, okula gidemeyen kız çocuğu, okuma yazması olmayan ve kamunun diğer hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin tespit edildiğini de belirten İl Müdürü Halit Açar, vatandaşların kendilerine ulaşmasını beklemeden harekete geçtiklerini kaydetti.

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