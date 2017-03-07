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Diyarbakır'da son 6 aylık uyuşturucu bilançosu

 ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da, jandarma ve emniyet kuvvetlerince, son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda; 788 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana geldiğini, bu olaylarda 75 ton 36 kilogram esrar maddesiyle...

Diyarbakır'da son 6 aylık uyuşturucu bilançosu

 ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da, jandarma ve emniyet kuvvetlerince, son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda; 788 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana geldiğini, bu olaylarda 75 ton 36 kilogram esrar maddesiyle 2 milyon 705 bin 60 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 387 milyon 411 bin 123 Türk Lirası olduğu belirtildi. Buna ilişkin 954 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerden 209'unun tutuklandığı kaydedildi.

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