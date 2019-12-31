Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı
DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı. Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen husumetli 2 grup...
DİYARBAKIR'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (27) ile Abdullah K. (28) kardeşler yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen husumetli 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet K. ile ağabeyi Abdullah K. silahla yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kardeşlerin hastanenin acil servisinde tedavileri sürürken, polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen A.K. ile Ş.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10