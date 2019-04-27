Diyarbakır'da sığırcık şöleni

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da sığırcıkların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen oluşturdu.
Binlerce sığırcık kuşunun, Dicle Vadisi'nde beslenip, birlikte havalanmaları ve gökyüzünde yaptıkları hareketler renkli görüntüler ortaya çıkardı. İzleyenleri etkileyen sığırcıkların tarım arazilerinde beslenip, gökyüzünde ahenkle uçması, baharla birlikte çiçek açan doğada güzel manzaralar oluşturdu.
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Mücahit YOLCU- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da sığırcıkların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen oluşturdu.