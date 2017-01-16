Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 3 şehit 3 yaralı (6)

BOMBALI SALDIRIDA YAKLAŞIK 200 KİLO PATLAYICI KULLANILMIŞ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Saldırıya uğrayan polis zırhlı aracı yapılan incelemeden sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken, patlayıcının da uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şehit olan 4 polis memuru için yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE 2 MOTOSİKLET BULUNDU

Öte yandan, patlamanın meydana geldiği alanda, araştırma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanın olduğu yerden 500 metre uzaklıkta 2 motosiklet bulduğu öğrenildi. Terkedilmiş olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.