Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 3 şehit 3 yaralı (6)

BOMBALI SALDIRIDA YAKLAŞIK 200 KİLO PATLAYICI KULLANILMIŞ Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Saldırıya...

Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 3 şehit 3 yaralı (6)

BOMBALI SALDIRIDA YAKLAŞIK 200 KİLO PATLAYICI KULLANILMIŞ
Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Saldırıya uğrayan polis zırhlı aracı yapılan incelemeden sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken, patlayıcının da uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şehit olan 4 polis memuru için yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OLAY YERİNDE 2 MOTOSİKLET BULUNDU
Öte yandan, patlamanın meydana geldiği alanda, araştırma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanın olduğu yerden 500 metre uzaklıkta 2 motosiklet bulduğu öğrenildi. Terkedilmiş olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55