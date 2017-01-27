Diyarbakır'da polis ve jandarmanın 2016 yılı kaçakçılık bilançosu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da jandarma ve polisin 2016 yılı içerisinde kaçakçılığı önlemeye yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili bilanço açıklandı. Çok sayıda kaçak sigara, alkollü içki, çay ve sahte paralar ile cepe telefonu ve elektronik eşya ele geçirilirken, bu olaylarla ilgili 485 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ŞÖYLE:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün 2016 yılı içerisinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs veya organizasyonlara yönelik yapılan operasyonlarda, 5 milyon 839 bin 834 paket gümrüksüz sigara, 637 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 445 kilo çay, 855 adet '46.582 TL.' ve '38900$' değerinde sahte para, 12 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet av tüfeği, 44 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 107 adet şarjör, 2436 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 5016 tabanca fişeği, 153 bin 536 Lt akaryakıt, 10 bin 900 adet puro, 202 kilo gümrüksüz tütün, bin 178 adet cep telefonu, 22 adet tarihi eser, 16 adet kaçak otomobil, 1 adet sahte diploma, 61 adet sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, 1 adet pos cihazı, 8 adet kredi kartı ele geçirilmiştir. 2016 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 3 bin 172 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bunlardan 2 bin 687 şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca adli kontrol ile serbest bırakılmış, 485 şahıs ise tutuklanmıştır. İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs veya organizasyonlara yönelik olarak yürütülen çalışmalar kararlı ve aralıksız bir şekilde devam edecektir."

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