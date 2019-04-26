Diyarbakır'da polis adaylarına, kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da polis adaylarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri verildi.

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 600 polis adayına 'kadına yönelik şiddetle mücadele', 'zorla ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi' konularında seminer verdi. Seminerde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, polis adaylarına kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirdiğini söyledi. Açar, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanısıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir. Çok boyutlu bir sorun alanı olan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik ev içi şiddet, yalnızca kadınları olumsuz etkilemekle kalmamakta, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemektedir” dedi.

Ailenin güçlü ve sağlıklı olmadığı toplumların geleceğinin de olmadığını bilmek gerektiğine anlatan Açar, “Çocukları hayata hazırlamak, onları terbiye etmek ailenin sorumluluğudur, onlara ilgi göstermek annelik babalık görevidir. Erken yaşta evliliğin önlenmesi ve yanlış anlayışlardan kurtulmak için çok mücadele etmek gerekiyor" diye konuştu.



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