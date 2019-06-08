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Diyarbakır'da PKK'lı terörist yakalandı

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin bir araçta yaptığı kontrollerde, 'Çektar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Ö.K., yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesinde bir PKK'lı teröristin...

Diyarbakır'da PKK'lı terörist yakalandı
DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin bir araçta yaptığı kontrollerde, 'Çektar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Ö.K., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesinde bir PKK'lı teröristin bölgede araçla dolaştığı yönünde bilgiler elde edinildi. 4 Haziran 2019 Salı günü harekete geçen güvenlik güçleri, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzerinde Akro Komu yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, saat 17.00 sıralarında şüpheli bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, 'Çektar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Ö.K. silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.
Jandarmadaki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen terörist Ö.K., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların artarak, azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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