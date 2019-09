Diyarbakır'da nöbet tutan annelere Sivas ve Tokat'tan destek

SİVAS ve Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 23 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Sivas'ta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katıldı.

Grup adına basın bildirisini okuyan Kübra Yaraş, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının 'etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı" dedi.

'BU DURUŞ VE CESARET UMUT OLDU'

Tokat'ta ise Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları kadın temsilcileri ve vakıfların temsilcileri, kayıp çocukları için 23 gündür oturma eylemi yapan annelere destek verdi, teröre lanet yağdırdı. STK'lar adına basın açıklaması yapan Hülya Özdemir tarihin, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirterek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" diye konuştu.