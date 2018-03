Diyarbakır'da nevruz kutlamaları (2)

BULDAN: ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİTİRENLER HERKESİ MAHKUM ETTİLER

Diyarbakır'daki nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır nevruz alanının kimi yasaklı birçok nevruza tanıklık ettiğini belirterek, "Sayın Öcalan, 2013 yılında burada, Amed'de okunmak üzere gönderdiği mektubunda barıştan bahsediyordu. O mektupta sadece Türkiye'nin değil tüm Orta Doğu'nun demokratikleşmesinden bahsediyordu. Kardeşlikten bahsediyordu. Artık silahlar susacak, siyaset konuşacak diyordu ancak çözüm sürecini bitirenler, herkesi mahkum ettiler. Sayın Öcalan 2 yıldan beri tek kişilik hücrede ağırlaştırılmış bir tecritle karşı karşıya bırakıldı. O süreçte rol alan, misyon üstlenen arkadaşlarımızı mahkum ettiler. Onlar bunu yaparken, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ellerinin tersiyle itmeye çalıştılar. Ancak bugün bu meydanda bir kez daha görüyoruz ki, eşitlik, özgürlük ve direniş bizim gündemimizden hiçbir zaman çıkmadı, çıkmayacak. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var, bu ülkenin demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Eğer bunları elinizin tersi ile iterseniz, Kürtleri yok sayarsanız kaybedersiniz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, nevruzun Mezopotamya ve Orta Doğu halklarının, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve barışı haykırdığı bir gün olduğunu, nevruzun baharın gelişi ve dirilişin sembolü olduğunu da ifade ederek, "Nevruz bir kez daha devrimci Kavaların isyan ettiği gündür. Nevruzunuz bir kez daha kutlu olsun. Bugün Afrin'de devrimci Kava'yı bir beton yığınından ibaret görenler şunu bilmeli ki, bu meydanda toplanan herkes birer devrimci Kava'dır. Bu alanda toplanan her bir insanımızın ruhunda, yüreğinde devrimci Kavaların özgürlük mücadelesi yaşamaktadır. Bu yüzden devrimci Kavaların heykelini yıkarak Kürdistan'daki milyonların özgürlük ve eşitlik taleplerini asla yok edemezsiniz. Kürtler bin yıllardır eşitlik mücadelesi veren, özgürlük mücadelesi veren, kardeşlik ve barış mücadelesi veren bir halktır. Ancak yüzyıllardır her türlü baskıyla şiddetle karşılaşan bir halktır. Fakat hiçbir zaman ilkelerinden, mücadelesinden direnişinden taviz vermeyen bir halktır. Dün nasıl direndiyse bugün de yarın da direnecektir"dedi.

Konuşmasında Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatından da söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, devamında şunları söyledi:

"AFRİN HALKINA YAPILAN SALDIRIYI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

"Afrin'e saldıranlar, Afrin halkını oradan sürgün edenler şunu bilmelidir. Afrin halkı burada yaşayanların kardeşidir. Hakkari'de yaşayan, Mardin'de yaşayan, Şırnak'ta yaşayan Kürtlerin kardeşidir. Onların başına yağan bombalar, buraya atılan bombalardır. İşte bu kardeşlik bağını, bu tarihsel bağı koparmaya güçleri yetmeyecektir. Onlar Afrin'e barbarlıktan başka bir şey götürmediler, talandan başka bir şey götürmediler. Yağmacılıktan başka bir şey götürmediler. Kürtlerin kazanımlarına tahammülsüzlükten kaynaklı Afrin'e saldırdılar. Afrin bir barış kentiydi. Bir huzur kentiydi. Afrin, Suriye'de savaşın olmadığı; Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların, Ezidilerin ve Türkmenlerin birlikte yaşadığı bir kentti. Öz yönetimlerini oluşturan ve kardeşçe yaşayan Afrin halkına yapılan saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Afrin halkı kendi büyüdüğü yaşadığı kente en kısa zamanda onurlu bir şekilde girecek. Buradan tüm Afrin halkını selamlıyor, onlara sevgilerimizi saygılarımız gönderiyoruz."

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'I REHİN ALDINIZ"

Kürtlerin her zaman kardeşliğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüğün takipçisi olacağını da söyleyen HDP'li Pervin Buldan, " Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu ülkede barış yanlılarını rehin alarak cezaevine koydunuz, bu ülkede demokratik siyaset yapanları rehini aldınız. Şimdi burada olması gereken partimizin genel başkanlığını yapan sevgili Selahattin Demirtaş'ı, sevgili Figen Yüksekdağ'ı rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bu ilin milletvekillerini, sevgili İdris Baluken'i, Çağlar Demirel'i rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bizim irademizdir dediğimiz, bu ilin yüzde 70'inin yüzde 80'inin oy vererek seçtiği belediye başkanını, sevgili Gültan Kışanak'ı rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bizler, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, zulme karşı direnişi, esarete karşı özgürlüğü esas alan bir anlayışla, tüm arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz"dedi.

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMANIZ GEREK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürtlerin birlik ve beraberliklerini sağlarlarsa onları yok etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyeceğini, bu ülkeyi yönetenlerin savaş politikalarını bir yana bırakması gerektiğini de belirterek, "Bu ülkeyi savaşla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi inkarla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi gözaltılar ve tutuklamalarla yönetemezsiniz. Yapacağınız tek şey vardır; barış politikalarını yükseltmek ve 2013 nevruzunda okunan Sayın Öcalan'ın mektubunu esas alarak onunla görüşmeleri acilen başlatmanız gerekmektedir. O kapıyı açarak İmralı kapısını açarak Sayın Öcalan'la yapacağınız görüşmeler sadece Türkiye için değil tüm Orta Doğu halkları için barışın ve özgürlüklerin kapısını açacaktır. Geç kalınmadı. Elbette ki bunu yolu var. Elbette ki bunları yapmak için zaman var"diye konuştu.

KUTLAMALAR SIRASINDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından, Bandista müzik grubunun canlı performansı sergilendi. Bu sırada etkinlikleri izleyen yüzlerce kişi, güvenlik bariyerlerinin üzerinden atlayarak platform ve protokolün bulunduğu bölüme geçti. Abdullah Öcalan lehine slogan atarak bariyerleri aşan bazı kişiler, daha sonra konuşmaların yapıldığı platforma çıktı. HDP'li görevliler ve platformda bulunan sivil polisler, yasa dışı slogan atanlar ile tartışırken, kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada platforma gelen emniyet müdür yardımcısının olaya müdahalesi sırasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin platforma girmesi üzerine, gazeteciler bir süre merdivenlerin olduğu bölümde bekletildi. Bu sırada platforma gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, platforma çıkanları ikna ettikten sonra konuşmaya başladı. Ahmet Türk'ün konuşmasının ardından nevruz etkinlikleri sona erdi.

