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Diyarbakır'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

MISIR'da askeri darbe ile görevden uzaklaştırılan, casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında mahkemede hayatın kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'nde yüzlerce...

Diyarbakır'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
MISIR'da askeri darbe ile görevden uzaklaştırılan, casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında mahkemede hayatın kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi için Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Ulu Camii önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi'nin ölümünden Mısır yönetimini suçladı. Kalabalık adına açıklama yapan Özgür-Der Başkanı Süleyman Nazlıcan, "Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum Mısırlı kardeşimiz şehit olmuştur. Yaptığı katliamlarla diktatör Sisi rejiminin son kurbanı, Mısır'ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Muhammed Mursi, cunta mahkemesinde tel kafeste görülen duruşma sırasında hayatını kaybederek şehitler kervanına katılmıştır. Bizleri şehit ederek bitireceklerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar. Bizler ne zindana atılmakla, ne de öldürülmekle biteriz. Allah'ın izniyle Muhammed Mursi'nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak, katil Sisi'nin sonunu getirecektir" dedi.

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