Diyarbakır'da mültecilerin mesleki eğitim ihtiyaç raporu açıklandı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı mültecilerin eğitim ihtiyaç raporu açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Beraberce Derneği işbirliği ile hazırlanan 'Mülteci ve Sığınmacı Toplulukları İçin Kamu Sivil Toplum İşbirliği Ağı Projesi'nin kapanış programı yapıldı. Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MEKSA Başkanı Burhan Aksakın, Göç İdaresi İl Müdürü Sercan Aydın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da 146'sı kadın, 151'i erkek olmak üzere 297 sığınmacı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarının açıklandığı programın açılış konuşmasını yapan MEKSA Diyarbakır Şube Başkanı Sertaç Işık, bugüne kadar mesleki eğitime yönelik mültecilerle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapılmadığını ifade ederek, "Bu araştırmanın özellikle uluslararası kuruluşlara, bakanlıklara ve ilgili genel müdürlüklere iletilmesini sağlayacağız ve bununla ilgili de bir stratejik plan oluşturulmasını sağlayacağız. Zaten ülkemizin mültecilerle ilgili bir stratejik planı bulunuyor ama biz mesleki eğitimlerle ilgili ekstra bir çalışma yapmayı amaçladık" dedi.

'GÖNÜL DOLUSU TÜRKÜM DİYEBİLİYORLAR'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu misafirlerimizin 4 milyon değil, 400 milyon da olsa ülkemizde şefkat ve merhametle onların gelecekleri açısından önemli çalışmalar yapılacak. Bu sığınmacı yurttaşlarımız ülkemize geldikleri zaman belki ne olduklarını ifade edemiyorlar ama gönül dolusu Türk'üm diyebiliyorlar. Gerçekten de en önemli olan budur. Dil, ırk, renk, cinsiyet çok farklı bir şey değil. İnsan olarak gerçekten bu önemli yaraya parmak basmak her ülkeye de nasip olmaz" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Sercan Aydın da 2011 yılından itibaren Suriye'de yaşanan iç savaş neticesinde milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Ülkemiz açık kapı politikası izlemiştir. İnsani gerekçelerin bir gereği olarak izlenen bu politika neticesinde 3.6 milyonu aşan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, ülkemizde ikamet etmektedir. 2019 yılı göç politikamızın da asıl dayanağı olan uyum politikası birkaç stratejik hedefe dayanmaktadır. Bunlardan bir tanesi toplumsal uyumdur. Toplumsal uyum, göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyinin arttırılması, halkımızın göç ve göçmen olayına algısını yönlendirilmesi, eğitim ve uyum, göçmenlerin örgün eğitim hizmetinden faydalanması, yüksek öğretime erişimlerinin sağlanması, üniversitelerin desteklenmesi, sağlık ve uyum, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin maksimum seviyede sağlanması, sağlık hizmetleri tüm göçmenleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi şeklindedir" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan anket sonuçları açıklandı. Anket sonucunda, mesleki eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği, verilmesi planlanan kursların en başında Türkçe kurslarının yer alması gerektiği belirtildi. Mültecilerin çalışma hakları ve iş kurma süreçleri ile ilgili bilgilendirme seminerleri verilmesinin yer aldığı anken sonucunda, ayrımcılık ve ön yargıları gidermeye yönelik çalışmalara yer verilmesi ve mültecilere hizmet veren personelin mevzuatlar ve iletişim konularında yetiştirilmesi gibi konularda önerilere dikkat çekildi.



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