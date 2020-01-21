banner314

banner325

Son Dakika

Diyarbakır'da kurulacak çağrı merkezlerinde 3 bin kişi istihdam edilecek

GENEL 21.01.2020, 17:09
5
Diyarbakır'da kurulacak çağrı merkezlerinde 3 bin kişi istihdam edilecek
DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde kurulacak 2 çağrı merkezinde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. 
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde istihdama yönelik yapılacak yatırımları değerlendirdi. Vali Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en büyük projesi olan Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, Diyarbakır'ın en önemli başka bir projesi olan İhtisas Organize Bölgesi'nin kurulması için ise çalışmaların devam ettiğini aktardı. Diyarbakır’ı üretim merkezi konumuna getirip istihdam piyasasına ciddi katkılar sunacaklarını anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'ın önümüzdeki 50 yılına hizmet edecek küçük sanayi sitelerinin temelini oluşturuyoruz. Sosyal donatım alanları, sağlık alanları, eğitim kurumları, iş verimini sağlayacak merkezler, mesleki teknik eleman yetiştirecek okullar bu sitede olacak. Bu alana geçişle birlikte 5 bine yakın ek istihdamı orada sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla projelendirme çalışmalarında bu konunun hem takipçisiyiz hem de yakın bir izleyicisiz." 
ÇAĞRI MERKEZLERİNDE 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK  
2020 hedeflerinde çağrı merkezleri ve turizm yatırımlarının önemine değinen Vali Güzeloğlu, özellikle genç ve beyaz yakalı istihdamında çağrı merkezlerinin önemli bir yer sahip olduğunu belirtti. 2020’de 2 çağrı merkezini hayata geçireceklerini anlatan Vali Güzeloğlu, bu merkezlerde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3