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Diyarbakır'da komşuların silahlı duvar kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Fahrettin Memiş öldü, karşı taraftan 65 yaşındaki Nizam Memiş ise yaralandı. Eğil ilçesi, Bahşiler Mahallesi'nde dün akşam komşu ve akraba olan iki...

Diyarbakır'da komşuların silahlı duvar kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Fahrettin Memiş öldü, karşı taraftan 65 yaşındaki Nizam Memiş ise yaralandı.
Eğil ilçesi, Bahşiler Mahallesi'nde dün akşam komşu ve akraba olan iki aile arasında bahçe duvarı örülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Fahrettin Memiş ve karşı taraftan olan Nizam Memiş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahrettin Memiş yaşamını yitirdi, Nizam Memiş'in tedavisi ise sürüyor. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
 

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