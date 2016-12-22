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Diyarbakır'da kayyum yeni tabela önünde poz verdi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınmasından sonra, 3 Aralık'ta sökülen Belediye tabelasının yerine yenisi...

Diyarbakır'da kayyum yeni tabela önünde poz verdi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınmasından sonra, 3 Aralık'ta sökülen Belediye tabelasının yerine yenisi asıldı. Türk bayrağı eklenen ve 'Amed' yazısı çıkarılan Türkçe- Kürtçe yeni tabelanın önünde poz veren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, fotoğrafı, "Dillerimiz çok güzel" mesajı ile paylaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan ve 30 Ekime'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Başkan Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın yerine kayyum olarak atanan Cumali Atilla, 3 Aralık tarihinde Belediye tabelasını yenisi ile değiştirmek için söktürdü. Türk Bayrağı eklenen ve 'Amed' yazısı çıkarılan yeni tabela dün yerine asıldı.
Türkçe ve Kürtçe yazılı yeni tabelada, kentin tarihini yansıtan Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare gibi eserlerin fotoğrafları da yer alırken, Belediye Başkanvekili Cumali Atilla yeni tabela önünde poz vererek bunları sosyal medya hesabında paylaştı. Atilla yeni tabelanın önünde verdiği pozu, "Dillerimiz çök güzel" mesajı ile paylaştı.
FOTOĞRAFLI
 

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