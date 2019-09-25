Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan ailelere Burdur'dan destek

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Kolları üyeleri, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere basın açıklamasıyla destek verdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Memur- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, Memur- Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve üyeleri katıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur- Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.



'ANNE ACISININ ETİKETİ OLMAZ'



Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkânsız acılara şahit olunduğunu aktaran Rahşan Ozan, "'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



'TERÖRE YETER'



Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Rahşan Ozan, şöyle dedi:



"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."